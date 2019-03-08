Erdoğan'ın Şanlıurfa mitinginde İbrahim Tatlıses sürprizi!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şanlıurfa mitinginde halka hitap etti.
İBRAHİM TATLISES SÜRPRİZİ
Erdoğan'ın konuşması öncesi ünlü türkücü İbrahim Tatlıses sahneye geldi ve ikili bir süre vatandaşları selamladı. Tatlıses'in gözlerinin dolduğu görüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sahneye çıkan türkücü İbrahim Tatlıses, AK Parti'nin seçim şarkısı 'Nereden Nereye'ye eşlik etti.
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