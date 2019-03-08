Mynet Trend

Erdoğan'ın Şanlıurfa mitinginde İbrahim Tatlıses sürprizi!

okan.akin okan.akin
HABER  | 08.03.2019 16:31 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa mitingine İbrahim Tatlıses de katıldı. Tatlıses, alanda vatandaşları selamladı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte AK Parti'nin seçim şarkısı 'Nereden Nereye'ye eşlik etti. Tatlıses'in gözlerinin dolduğu görüldü.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şanlıurfa mitinginde halka hitap etti.

İBRAHİM TATLISES SÜRPRİZİ

Erdoğan'ın konuşması öncesi ünlü türkücü İbrahim Tatlıses sahneye geldi ve ikili bir süre vatandaşları selamladı. Tatlıses'in gözlerinin dolduğu görüldü.

20190308_2_35323627_42389605_Web

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sahneye çıkan türkücü İbrahim Tatlıses, AK Parti'nin seçim şarkısı 'Nereden Nereye'ye eşlik etti.


PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Google'dan 8 Mart sürprizi!Google'dan 8 Mart sürprizi!
Külliye'ye ünlü akınıKülliye'ye ünlü akını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erdoğan Şanlıurfa İbrahim Tatlıses

En Çok Okunan Trend Haberler

Aç kalan kurt sürüsü köye indi! Anne ve kızını yedi

Aç kalan kurt sürüsü köye indi! Anne ve kızını yedi

Milyarder iş adamı penis büyütme ameliyatında hayatını kaybetti

Milyarder iş adamı penis büyütme ameliyatında hayatını kaybetti

Muhtar adayı yardım istedi! Cevabı şaşırtmadı

Muhtar adayı yardım istedi! Cevabı şaşırtmadı

Damat düğünde pastayla şaka yapan gelini tokatladı!

Damat düğünde pastayla şaka yapan gelini tokatladı!

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Tanzim satış haberi karşı karşıya getirdi

Tanzim satış haberi karşı karşıya getirdi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

9 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! Köylüler bakkalı taşladı

9 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! Köylüler bakkalı taşladı

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığına hediye edilen otobüsü inceledi

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığına hediye edilen otobüsü inceledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Google'dan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için Doodle

Google'dan 8 Mart sürprizi!

8 Mart'a özel koruyucu aile yemeği! Külliye'ye ünlü akını

Külliye'ye ünlü akını

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den televizyonlara uyarı

RTÜK Başkanı'ndan televizyonlara uyarı!

Milli Piyango'dan 'yılbaşı ikramiyesi' açıklaması

Tarihin en büyük ikramiyesini kazandı ama...

Annesinin cesedini gömdüğünü 5 yıl sonra itiraf etti

Korkunç gerçek ortaya çıktı! Oğlu, gelini, torunu gözaltında

Damadını öldüren kayınpederden şok savunma: Eşi olan kızıma mermi yutturmuş, baldızına ‘seni alacağım’ demiş!

'Ablan bir işe yaramadı, onu bırakıp seni alacağım!'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.