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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lefter Küçükandonyadis'i andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lefter Küçükandonyadis'i andı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 13.01.2020 19:27 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, futbolcu ve teknik direktör Lefter Küçükandonyadis'i vefat yıl dönümünde saygıyla andığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lefter Küçükandonyadis'i andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ordinaryüs" lakabıyla da tanınan futbolcu Küçükandonyadis'in vefatının 8. yılı dolayısıyla saat 19.07'de Twitter'da paylaşımda bulundu.

Erdoğan, Lefter'in fotoğrafına da yer verdiği paylaşımında, "Milli Takım ve Fenerbahçe'nin büyük oyuncusu, Türk futbolunun efsanevi ismi 'ordinaryus' Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 8. yıl dönümünde saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.

(AA)

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