Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lefter Küçükandonyadis'i andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ordinaryüs" lakabıyla da tanınan futbolcu Küçükandonyadis'in vefatının 8. yılı dolayısıyla saat 19.07'de Twitter'da paylaşımda bulundu.
Erdoğan, Lefter'in fotoğrafına da yer verdiği paylaşımında, "Milli Takım ve Fenerbahçe'nin büyük oyuncusu, Türk futbolunun efsanevi ismi 'ordinaryus' Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 8. yıl dönümünde saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.
Milli Takım ve @Fenerbahce'nin büyük oyuncusu, Türk futbolunun efsanevi ismi ''Ordinaryus'' Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 8. yıl dönümünde saygıyla anıyorum. pic.twitter.com/c6DfPi0LO9— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 13, 2020
(AA)
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