Erdoğan Yeşilyurt'tan Galatasaray açıklaması

Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş ile birlikte Galatasaray'a transferi konuşulan Sivasspor'un yıldız ismi Erdoğan Yeşilyurt sarı kırmızılılara transferi hakkında açıklamalarda bulundu.
TRT Spor'da Ersin Düzen'e konuşan Erdoğan Yeşilyurt, "Sivasspor ile sözleşmem bitiyor. Bildiğiniz gibi Türkiye'de haberler çok yazılıyor. Son dönemde menajerimle hiç konuşmadım açıkçası. Düşünmüyorum açıkçası şu an konuşmayı da çünkü şu zorlu süreci geçirmek istiyoruz." dedi.
Adının Galatasaray ile anılmasının hatırlatılması üzerine Erdoğan, "26 yaşındayım, bu sezon epey bir formas şansı buldum. Büyük takımlara gol attım. Beşiktaş olsun, Galatasaray olsun. Piyasa değerimin arttığını düşünüyorum. Sivasspor'un oyuncusuyum ve daha konuşmadık Sivasspor ile. Ligler yeniden başladığında, kalan maçlar oynandığında masaya oturacağımızı düşünüyorum. Başka takımlar da arayabilir onu ben bilmem ama şu anda sonuçta Sivasspor'un oyuncusuyum." ifadesini kullandı
Kendisine gelen resmi teklif olmadığını da vurgulayan 26 yaşındaki futbolcu, "Resmi teklif almadım. Menajerimle son konuştuğumuzda arayan takımlar olduğunu söylemişti. Bu süreçten sonra kimse bonservis ödemek istemez. Benim de bonservisim elimde olduğu için böyle haberler çıkabiliyor. Genç oyuncuyum, Türk oyuncuyum. Yabancı kuralı var, belki daha da azalacak yabancı sayısı." diye konuştu.
"Kendini bir İstanbul takımında oynamaya hazır hissediyor musun?" sorusunu da yanıtlayan Erdoğan, "Herkesin küçüklüğünde bir hedef, bir hayal vardır. Bizim Türk milletinde de "Üç Büyükler"dir tabii ki. O zaman düşüncem farklıydı, şimdi düşüncem farklı. Sivasspor'da oynuyorum şu anda, Sivasspor küçük bir takım değil. Bunu gösterdik, kalan 8 maçta da bunu göstereceğiz. Bu sene çok büyük şeyler başarabiliriz. Sivasspor'u küçümsemeye gerek yok. Sivasspor çok büyük bir camia. Ben burada çok mutuyum, muyluyuz ailemle birlikte. Masaya oturunca anlaşacak mıyız, anlaşamayacak mıyız bir şey diyemem ama devam edersek burada devam ederiz. 5 yıl sonra Galatasaray'ı mı kovalasam, Beşiktaş'ı mı kovalasam demem yani. Burada mutluysak burada kalalım. Başka yerde mutlu olacaksak neresi nasip olursa orası olsun." diyerek sözlerini tamamladı.
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