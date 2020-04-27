Erdoğan Yeşilyurt'tan Galatasaray açıklaması

Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş ile birlikte Galatasaray'a transferi konuşulan Sivasspor'un yıldız ismi Erdoğan Yeşilyurt sarı kırmızılılara transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'da Ersin Düzen'e konuşan Erdoğan Yeşilyurt, "Sivasspor ile sözleşmem bitiyor. Bildiğiniz gibi Türkiye'de haberler çok yazılıyor. Son dönemde menajerimle hiç konuşmadım açıkçası. Düşünmüyorum açıkçası şu an konuşmayı da çünkü şu zorlu süreci geçirmek istiyoruz." dedi.

Adının Galatasaray ile anılmasının hatırlatılması üzerine Erdoğan, "26 yaşındayım, bu sezon epey bir formas şansı buldum. Büyük takımlara gol attım. Beşiktaş olsun, Galatasaray olsun. Piyasa değerimin arttığını düşünüyorum. Sivasspor'un oyuncusuyum ve daha konuşmadık Sivasspor ile. Ligler yeniden başladığında, kalan maçlar oynandığında masaya oturacağımızı düşünüyorum. Başka takımlar da arayabilir onu ben bilmem ama şu anda sonuçta Sivasspor'un oyuncusuyum." ifadesini kullandı

Kendisine gelen resmi teklif olmadığını da vurgulayan 26 yaşındaki futbolcu, "Resmi teklif almadım. Menajerimle son konuştuğumuzda arayan takımlar olduğunu söylemişti. Bu süreçten sonra kimse bonservis ödemek istemez. Benim de bonservisim elimde olduğu için böyle haberler çıkabiliyor. Genç oyuncuyum, Türk oyuncuyum. Yabancı kuralı var, belki daha da azalacak yabancı sayısı." diye konuştu.