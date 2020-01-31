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Ereğli’de kumar operasyonu

KONYA HABERLERİ  | 31.01.2020 17:35 | Son Güncelleme

Konya’nın Ereğli ilçesinde bir kahvehanede kumar oynatıldığı iddiasıyla 5 kişiye idari para cezası verildi.Edinilen bilgiye göre, Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından umuma açık iş yerlerinin denetlenmesi için yapılan uygulama kapsamında bir kahvehanede kumar oynatıldığı belirlendi.

Ereğli’de kumar operasyonu

Konya’nın Ereğli ilçesinde bir kahvehanede kumar oynatıldığı iddiasıyla 5 kişiye idari para cezası verildi.
Edinilen bilgiye göre, Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından umuma açık iş yerlerinin denetlenmesi için yapılan uygulama kapsamında bir kahvehanede kumar oynatıldığı belirlendi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen iş yerine baskın yapan ekipler, kahvehanedeki masa üzerinde bir miktar paranın olduğu ve masada bulunan 5 kişinin iskambil kağıtları ile kumar oyunu oynadığı tespit etti. İskambil kağıtlarına ve kumardan elde edilen paraya el konuldu. Kumar oynayan 5 kişiye toplamda 6 bin 125 TL idari para cezası uygulanırken, işletmeci hakkında “Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama” suçundan adli işlem başlatıldı.

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