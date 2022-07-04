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Eren Abluka-17 Operasyonu'nda 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi

04.07.2022 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eren Abluka-17 Operasyonu'nda 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Şırnak-Beytüşşebap kırsal alanında, 2 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şırnak Bölge Komutanlığı koordinesinde, Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve güvenlik korucuları timlerince başlatılan J-SİHA destekli Eren Abluka-17 Operasyonu kapsamında, 2 bölücü örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, teröristlerle 2 M-16 silah ile mühimmatlarının ele geçirildiği, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.

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