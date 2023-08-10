Eren Bülbül ve başçavuş Ferhat Gedik'in şehadetlerinin üzerinden 6 yıl geçti

Hasan ve Ayşe Bülbül çiftinin çocuğu olarak 1 Ocak 2002'de dünyaya gelen Eren Bülbül, Maçka'nın Köprüyanı Mahallesi'ndeki evde büyüdü. Bülbül, Köprüyanı İlkokulu ve Çatak İlköğretim Okulu'ndaki eğitiminin ardından eğitimine Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde devam etti.

Eren Bülbül, babası Hasan Bülbül'ün 2016'da vefatının ardından, her fırsatta köyünde ve yaylada yevmiye usulüyle bahçe işlerinde çalışarak ailesinin geçimine katkı sağladı.

Kısa süren yaşamı boyunca annesi ve 12 kardeşiyle ekonomik zorluklar çeken Bülbül, çevresinde Trabzonspor'a tutkusu ve sevdasıyla tanınıyordu.

Maçka kırsalındaki evlerinin bulunduğu alanda, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sırasında ağır yaralanan Eren Bülbül, kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde şehadete erdi.

Bülbül'ün cenazesi, 12 Ağustos 2017'de Maçka Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından, babasının da kabrinin bulunduğu Köprüyanı Mahallesi'nde, evlerinin yakınındaki mezarlıkta toprağa verildi.

Saldırı sırasında, Eren Bülbül'ün üzerine kapanarak kendini siper eden 41 yaşındaki Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik de şehadete ulaştı.

Evli ve iki çocuk babası Gedik, doğum günü olan 12 Ağustos'ta memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

"BİRİ DE ÇIKIP DEMİYOR Kİ EREN İYİ Kİ VARSIN"

Küçük yaşta şehadetiyle Türkiye'yi yasa boğan Eren Bülbül'ün sosyal medyadaki son fotoğrafları ve paylaşımları tüm Türkiye'nin hafızasında yer aldı.

Sosyal medyada, köyünde sırtında odun taşırken görülen fotoğrafı ve "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" paylaşımıyla Eren Bülbül, milyonların gönlünde yer edindi.

Vatandaşlar, şehadetinin ardından olduğu gibi her yıl vefat yıl dönümünde "İyi ki varsın Eren" paylaşımında bulunuyor.

EREN BÜLBÜL VE FERHAT GEDİK'İN ADI YAŞATILIYOR

Trabzon'da gençlik merkezi, okul, cami, kütüphane ve tünele verilen Eren Bülbül adı, birçok şehirde ve bazı ülkelerde farklı mekanlarda da yaşatılıyor. Şehit Eren Bülbül'ün adı, o dönem eğitimini sürdürdüğü Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne de verilerek, Maçka Şehit Eren Bülbül Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak değiştirildi.

Eren'in ismi, yeğeninin yanı sıra çok sayıda çocuğa da verildi. İstanbul'un Üsküdar ilçesinde hizmete alınan bir parkta adı yaşatılan şehit Eren Bülbül'ün "kara lastik"leri ise Bolu'nun Gerede ilçesindeki Yaşayan Ayakkabı Müzesi'nde sergileniyor.

Maçka ilçe merkezinde yaptırılan camiye "Eren Bülbül Camii", ilçe yolu güzergahındaki bir tünele "Eren Bülbül" adı verilirken, ilçeye bağlı Başar Mahallesi'ndeki ilkokulda "Şehit Eren Bülbül" adına kütüphane ile Bekçiler mevkisinde hatıra ormanı oluşturuldu.

Türk Hava Yolları'nın filosuna katılan ilk B787-9 (Dreamliner) tipi, şehit Eren Bülbül'ün anısına "Maçka" ismi verilen rüya uçağın ilk seferi de 8 Temmuz 2019'da Trabzon'a yapıldı.

Bülbül'ün adına Somali'de "Eren Bülbül Yetimhanesi" açıldı. Dönemin Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla Ocak 2021'de Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi hizmete açıldı. Trabzon'da Aydınlıkevler İmam Hatip Ortaokulu'nda oluşturulan kütüphaneye de şehit Eren Bülbül'ün adı verildi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da Haziran 2019'da sosyal medya hesabından, eğitimde kullandıkları Bayraktar TB2 SİHA'lardan birine Eren'in adını verdiklerini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı Ocak 2021'de, bu toprakların vatan içinde kalması için canlarını feda eden bütün şehitlerin ve özellikle 11 Ağustos 2017'de, bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Eren Bülbül'ün aziz hatırasına ithafen Eren Operasyonları'nın başlatıldığını kamuoyu ile paylaştı.

Gümüşhane'den geçici görevle Trabzon'a gelen, Ankara'ya tayini çıkmasına rağmen bölgeyi sevdiği için görev süresini uzatan ve hain saldırıda şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in adı da Maçka ve Gümüşhane'de yaşatılıyor.

Ortahisar-Maçka kara yolundaki bir tünele "Şehit Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik Tüneli" adı verildi. Şehit Gedik'in Gümüşhane'de görev yaptığı sırada çocuklarının eğitim gördüğü Dumlupınar İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri tarafından Gedik anısına hatıra ormanı oluşturuldu.

BÜLBÜL VE GEDİK'İN KANI YERDE KALMADI

Eren Bülbül ve astsubay Ferhat Gedik'in şehit edildiği saldırıyı gerçekleştiren grupta yer aldıkları belirlen terör örgütü mensuplarına yönelik Giresun'un Güce ilçesi kırsalında 31 Mayıs 2018'de gerçekleştirilen operasyonda, gri kategorideki "Soreş" kod adlı Barış Coşkun ve "Berhudan" kod adlı Bedrettin Çeliker etkisiz hale getirilmişti.

Saldırının faili "Zeynel" kod adlı terörist Mehmet Yakışır ise güvenlik güçlerince 15 Temmuz 2018'de Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda ölü ele geçirilmişti. İçişleri Bakanlığı'nın "Terörden Arananlar Listesi"nde kırmızı kategoride yer alan Yakışır'ın PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu olduğu bildirilmişti.

"KESİŞME; İYİ Kİ VARSIN EREN" FİLMİNİ 2 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ İZLEDİ

Çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatan TRT ortak yapımı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi, Türkiye'de 350 sinema salonunda ve 8 ülkede 1 Ocak 2022'de vizyona girdi. Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da yoğun ilgiyle karşılaşan filmi, 2 milyondan fazla kişi izledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen filmin galasına katıldı. Erdoğan, filmi Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ve Ferhat Gedik'in eşi Cemile Gedik ile birlikte izledi.

Türkiye'de gösterildiği ilk hafta sonu gişe rekoru kıran film, Kovid-19 salgını döneminde en çok izlenen Türk yapımı sinema filmi oldu.

