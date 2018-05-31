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Eren Derdiyok Göztepe'nin radarına girdi

GALATASARAY HABERLERİ  | 31.05.2018 22:23 | Son Güncelleme

Göztepe'de yeni sezon öncesinde golcü arayışları devam ederken listeye Galatasaraylı Eren Derdiyok da girdi. Göztepe'nin Eren Derdiyok için teknik direktör Bayram Bektaş'tan olumlu yanıt aldığı ve gerekli girişimlere başlayacağı belirtildi.

Eren Derdiyok Göztepe'nin radarına girdi

Geçen sezon Süper Lig'i 6. sırada tamamlayan Sarı-kırmızılı ekipte sezonun bitmesi ile birlikte Demba Ba, İzmir ekibi ile yollarını ayırmıştı. Mevcut kadroda Ghilas ve Ömer Şişmanoğlu dışında golcüsü bulunmayan İzmir ekibinde takıma kaliteli bir golcü arayışları başladı.

Göztepe yönetimi, sezon biter bitmez devre arasında da transfer etmek istediği Trabzonsporlu Hugo Rodallega'yı listesine almıştı. Hafta içinde Bayram Bektaş'ın resmi olarak göreve başlamasının ardından golcü arayışları da hız kazandı. Bektaş'ın Kolombiyalı forvete sıcak bakmadığı da dile getirildi.

Galatasaray'da bu sezon Gomis'in gölgesinde kalan ve forma şansı bulmakta zorluk çeken golcü oyuncunun kulüple bir yıllık daha sözleşmesi bulunmasına rağmen takımdan ayrılmak istediğini yönetime ilettiği dile getirildi. Bayram Bektaş'ın da olumlu rapor verdiği golcü oyuncu için Göztepe yönetiminin transfer çalışmalarına başladığı ve oyuncunun vereceği cevaba göre girişimlere başlayacağı dile getirildi. Öte yandan Eren Derdiyok'a Göztepe'nin haricinde daha önce formasını giydiği Basel ve Trabzonspor'un da talip olduğu öne sürüldü.

(Futbol Arena)

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Anahtar Kelimeler:
eren derdiyok Galatasaray Göztepe

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