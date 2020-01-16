Eren Derdiyok'un yeni takımı belli oldu

Eren Derdiyok, Süper Lig ekibi Göztepe'den ayrıldı. Göztepe'de fazla forma şansı bulamayan tecrübeli forvetin yeni takımı da belli oldu.
Göztepe'den ayrılan Eren Derdiyok, TRT Spor'un haberine göre Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Özbekistan ekibi Pakhtakor'a transfer oldu.
Bu sezon Süper Lig'de gol atamayan Eren Derdiyok, gün içinde Özbekistan'a gidip resmi sözleşmeyi imzalayacak.
Hacıosmanoğlu'ndan Ali Koç'a sert cevap
Gece yarısı flaş transfer!
G.Saray'dan Süper Lig ekibine gidiyor
Fenerbahçe transferde bombayı patlattı
Emre Akbaba: "Hocama ne kadar teşekkür etsem az"
Abdullah Avcı'dan yayıncı kuruluşa sert tepki
'Kanserli hastaya morfin verme devri bitti'
Ali Koç: Şampiyonluğumuza göz diktiler
Inter ve Roma dev takas için anlaştı
Beşiktaş'ın yıldızına teklif yağıyor
G.Saray'ın eski yıldızı dudak dudağa
Onazi imzayı attı
Ayrılık resmen açıklandı
Mert Çetin hedefini açıkladı
Adana Demirspor'da Süper Lig'den transfer
Okuyucu Yorumları 0 yorum