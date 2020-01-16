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  4. Eren Derdiyok'un yeni takımı belli oldu

Eren Derdiyok'un yeni takımı belli oldu

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 16.01.2020 16:09 | Son Güncelleme

Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Özbekistan ekibi Pakhtakor, Göztepe'den ayrılan Eren Derdiyok'u transfer etti.

Eren Derdiyok'un yeni takımı belli oldu

Eren Derdiyok, Süper Lig ekibi Göztepe'den ayrıldı. Göztepe'de fazla forma şansı bulamayan tecrübeli forvetin yeni takımı da belli oldu.

Göztepe'den ayrılan Eren Derdiyok, TRT Spor'un haberine göre Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Özbekistan ekibi Pakhtakor'a transfer oldu.

Bu sezon Süper Lig'de gol atamayan Eren Derdiyok, gün içinde Özbekistan'a gidip resmi sözleşmeyi imzalayacak.

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eren derdiyok Göztepe şota arveladze Transfer Pakhtakor

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