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  4. Eren Kış-29 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Hakan Öcalan operasyonu başlatıldı

Eren Kış-29 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Hakan Öcalan operasyonu başlatıldı

02.03.2022 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'deki operasyonda 571 personel görev alıyor

İçişleri Bakanlığı, Mardin'de 571 personelin katılımıyla Eren Kış-29 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Hakan Öcalan operasyonunun başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Eren Kış-29 (Mardin-Bagok) Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Hakan Öcalan operasyonunun terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen
teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla düzenlendiği kaydedildi.

Operasyonda, Mardin İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 38 timdeki 571 personelin görev aldığı belirtilen açıklamada, Eren Operasyonları'nın halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.

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