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  4. "Eren ve Eren-Kış" operasyonlarında 339 terörist etkisiz hale getirildi

"Eren ve Eren-Kış" operasyonlarında 339 terörist etkisiz hale getirildi

15.04.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün itibarıyla İlkbahar-Yaz "Abluka" operasyonları başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Eren ve Eren-Kış operasyonlarında, toplam 339 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şehit Eren Bülbül anısına başlatılan operasyonlar kapsamında 1639 mağara, sığınak ve deponun imha edildiği belirtildi.

Operasyonlarda 421 mayın-EYP, 576 silah, 827 el bombası, 3 milyon 600 bin kök kenevir bitkisi, 4 bin 621 kilogram esrar, 5 bin 983 kilogram patlayıcı ile 123 bin 391 değişik çapta mühimmatın ele geçirildiği ifade edildi.

- "1 Ekim'e kadar 9 bin 159 operasyon planlandı"

Eren-Kış operasyonlarının ardından bugün İlkbahar-Yaz "Abluka" operasyonlarının başlatıldığı bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Abluka operasyonlarıyla teröristler üzerlerindeki amansız baskı sürdürülecek, lojistik ve ikmal kanalları başta olmak üzere her türlü destekleri kesilecek, teröristler hayatlarını idame ettiremez hale getirilecek, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar, 7gün/24 saat esasıyla ve ara-bul-yok et taktiğiyle kesintisiz operasyonlar planlanacak ve icra edilecek. 1 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek İlkbahar-Yaz döneminde, Jandarma Komando, JÖH, PÖH ve Güvenlik Korucularının da yer alacağı 9 bin 159 operasyonun icra edilmesi planlandı.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik başlatılan Abluka operasyonlarına, halkımızın desteği ile inançlı, inatçı ve kararlı bir ruhla başarı ile devam edilecek ve bölücü terör örgütünün ülke gündeminden tamamen çıkarılması sağlanacak."

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