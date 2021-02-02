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Erencan Yardımcı'nın 4,2 milyon liraya Eyüpspor'a transferi olay oldu

02.02.2021 10:02 | Son Güncelleme:
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Erencan Yardımcı'nın 4,2 milyon liraya Eyüpspor'a transferi olay oldu

Galatasaray Kulübü, Erencan Yardımcı'nın 4 milyon 200 bin TL'lik bonservis bedeli karşılığında TFF 2. Lig ekiplerinden Eyüpspor'a transfer edildiğini açıkladı. Fenerbahçe'den Boluspor'a 1 milyon euroya transfer olan Ertuğrul Taşkıran'ı hatırlatan transfer için Eyüpspor'dan açıklama geldi.

Galatasaray'da 18 yaşındaki santrfor Erencan Yardımcı, 4,2 milyon lira karşılığında Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup takımı Eyüpspor'a transfer oldu.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Erencan Yardımcı'nın transferi konusunda Eyüpspor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Eyüpspor Kulübü Derneği, şirketimize net 4.200.000 lira transfer bedeli ödeyecektir." denildi.

A TAKIMLA SADECE 1 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray A Takımı'nda sadece 1 maça çıkan Erencan Yardımcı, U17, U19 ve U19 takımlarında da yer aldı. Galatasaray'da yetişen Erencan, altyapı liglerinde toplamda 79 maçta 22 kez fileleri havalandırdı.

TARİHE GEÇTİ, GÜNDEM OLDU

Erencan Yardımcı'nın Eyüpspor'a transferi, bu sezon TFF 2. Lig'de yapılan en pahalı transfer olarak kayıtlara geçti ve kamuoyunda tartışmalara sebep oldu.

SÜRPRİZ TRANSFER İÇİN EYÜPSPOR'DAN AÇIKLAMA

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, transferle ilgili açıklama yaptı. Kulaksız, "Erencan Yardımcı 19 yaşında Galatasaray kulübünde profesyonel olmuş, genç milli takımlarda oynamış, gelecek vaat eden bir futbolcu. Biz de2. Lig kırmıza grupta haftalardır lider olan, finansal problemi olmayan ve hedefleri olan bir kulübüz. Ve gerçekleştirdiğimiz bu transferde futbolcunun maliyetinin %85'lik kısmını sponsor firmamız karşılamıştır." ifadelerini kullandı.Öte yandan Eyüpspor, Erencan Yardımcı ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE FORMA GİYDİ

18 yaşındaki Erencan Yardımcı, Galatasaray formasıyla A takım seviyesinde ilk ve tek maçına UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktı. Genç oyuncu, 26 Kasım 2019 yılında Türk Telekom Stadı'nda oynanan Club Brugge maçında görev aldı. Erencan Yardımcı, 1-1 eşitlikle sona eren karşılaşmanın 90+4. dakikasında Jean Michael Seri'nin yerine oyuna dahil olmuştu.

ERTUĞRUL TAŞKIRAN TRANSFERİNİ HATIRLATTI

Erencan Yardımcı'nın söz konusu transferi akıllara Fenerbahçe forması giyen Ertuğrul Taşkıran'ın 1 milyon euro karşılığında TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'a imza attığı transferi getirdi.Boluspor tarihinin en pahalı kalecisi olarak kayıtlara geçen Ertuğrul Taşkıran'ın o dönem attığı bu imza tıpkı Erencan Yardımcı'nın dün resmen açıklanan transferi gibi tartışmalara yol açmıştı.

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