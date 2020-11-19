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Erenköy’de çocukların istediği parkın yapımı başladı

ANTALYA HABERLERİ  | 19.11.2020 10:57 | Son Güncelleme

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün, Erenköy Mahallesi’ni ziyaretinde çocuklara sözünü verdiği oyun parkının yapımı başladı.Başkan Hakan Tütüncü, geçtiğimiz Ekim ayında Erenköy Mahallesi’ni ziyareti sırasında çocuklar kendisinden oyun parkı istemişti.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün, Erenköy Mahallesi’ni ziyaretinde çocuklara sözünü verdiği oyun parkının yapımı başladı.
Başkan Hakan Tütüncü, geçtiğimiz Ekim ayında Erenköy Mahallesi’ni ziyareti sırasında çocuklar kendisinden oyun parkı istemişti. Başkan Tütüncü de, park istenilen 4809 ve 4808 sokakları arasındaki alanda incelemelerde bulunarak, bürokratlarına parkın yapılması talimatını vermişti.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü de, Tütüncü’nün çocuklara sözü olan parkın inşasına başladı. Park, yamaç şeklinde 1000 metrekare alana inşa ediliyor. Müdürlük ekipleri, hafriyat dökerek, tesviyesini yaptığı alana istinat duvarı da yapıyor. Alt yapı işlerinin tamamlanmasından sonra alana, çocukların isteği olan oyun parkı mobilyaları konulacak. Ahşap oturma mobilyalarının da yerleştirileceği park, eğimli bir arazi üzerine yapılmasından dolayı seyir terası özelliği de olacak. Çim ile yeşillendirilecek olan parka, çeşitli türde ağaç ve bitki de dikilecek.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, oyun parkının yapımını bu yılın sonunda tamamlayacaklarını ifade etti.

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