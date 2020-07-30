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Ergani'de silahlı ve sopalı kavga: 2 yaralı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 30.07.2020 16:05 | Son Güncelleme

Ergani'de silahlı ve sopalı kavga: 2 yaralı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde çıkan silahlı ve sopalı kavgada 1'i yoldan geçen 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otopark işletmecisi Mahmut Kaya ile aracını park etmeye çalışan ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen kişiler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı ve sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu Kaya, sopa darbesiyle yaralandı.

Bu sırada yoldan geçen Mehmet Hanifi Tekdemir'e (70) de kurşun isabet etti.

Kaya ve Tekdemir, 112 Acil Servis ekiplerince Ergani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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