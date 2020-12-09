YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Ergani’de temizlik çalışmaları devam ediyor

Ergani’de temizlik çalışmaları devam ediyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 09.12.2020 16:34 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Ergani İlçe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kentte temizlik çalışmalarına devam ediyor.İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Ergani Belediyesinde temizlik çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Diyarbakır’ın Ergani İlçe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kentte temizlik çalışmalarına devam ediyor.
İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Ergani Belediyesinde temizlik çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk’ün talimatları doğrultusunda harekete geçen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kentteki tüm cadde ve sokaklarda temizlik çalışması gerçekleştirdi. Sonbahar mevsiminin sona ermesi ile birlikte yaprak döken ağaçların etrafını da temizleyen ekipler gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.
Konu ile ilgili bilgi veren Kaymakam Öztürk, ilçe genelinde başlattıkları temizlik seferberliğinin sürdüğünü söyledi. Kaymakam Öztürk, “Vatandaşlarımızın temiz bir ortamda yaşaması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Belediye ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Ergani halkı için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzon'la ilgili dikkat çeken açıklama: Asıl tehlike...Trabzon'la ilgili dikkat çeken açıklama: Asıl tehlike...
Başbakan Binali Yıldırım Diyarbakır’da Halka SeslendiBaşbakan Binali Yıldırım Diyarbakır’da Halka Seslendi
1/

Diyarbakır Namaz Vakitleri 9 Aralık Çarşamba

İmsak
05:49
Sabah
07:16
Öğle
12:16
İkindi
14:46
Akşam
17:07
Yatsı
18:28
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.