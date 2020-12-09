Ergani’de temizlik çalışmaları devam ediyor

Diyarbakır’ın Ergani İlçe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kentte temizlik çalışmalarına devam ediyor.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Ergani Belediyesinde temizlik çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk’ün talimatları doğrultusunda harekete geçen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kentteki tüm cadde ve sokaklarda temizlik çalışması gerçekleştirdi. Sonbahar mevsiminin sona ermesi ile birlikte yaprak döken ağaçların etrafını da temizleyen ekipler gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.

Konu ile ilgili bilgi veren Kaymakam Öztürk, ilçe genelinde başlattıkları temizlik seferberliğinin sürdüğünü söyledi. Kaymakam Öztürk, “Vatandaşlarımızın temiz bir ortamda yaşaması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Belediye ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Ergani halkı için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

