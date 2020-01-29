YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Ergene’de engelleri sevgiyle aşmaya devam ediyoruz”

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Ergene’de engelleri sevgiyle aşmaya devam ediyoruz”

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 29.01.2020 15:56 | Son Güncelleme

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, ilçede ikamet eden hasta, yaşlı ve engelli vatandaşları ziyaret ederek sosyal belediyecilik alanında Tekirdağ’da örnek gösterilecek çalışmaların altına imza atmaya devam ediyor.Ergene Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerince ilçede bulunan hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlar ziyaret edilerek eğitim, istihdam, ulaşım ve sağlık gibi sorunlarına çözüm üretiyor.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Ergene’de engelleri sevgiyle aşmaya devam ediyoruz”

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, ilçede ikamet eden hasta, yaşlı ve engelli vatandaşları ziyaret ederek sosyal belediyecilik alanında Tekirdağ’da örnek gösterilecek çalışmaların altına imza atmaya devam ediyor.
Ergene Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerince ilçede bulunan hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlar ziyaret edilerek eğitim, istihdam, ulaşım ve sağlık gibi sorunlarına çözüm üretiyor. Ergene Belediyesi tarafından yalnız bırakılmayan her zaman desteklerini yanlarında hissettiklerini belirten hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlar Ergene Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.
Ergene Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından yıl içinde 747 ev ziyareti yapılırken haftanın belirli günlerinde yapılan ev ziyaretlerinin sürdüğü kaydedildi.
Yapılan bu ziyaretlerin bir kısmına da katılan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Belediye olarak bizler her zaman vatandaşımızın yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. Hasta, yaşlı ve engelli ailelerimizi ziyaret ederek, elimizdeki kaynaklarımızı, imkanlarımızı onlara ulaştırmaya onlara dokunmaya gayret ediyoruz. Ev temizliği ve evde tıraş gibi hizmetleri kendilerine sunuyoruz. Hastaneye kontrole gitmek isteyen hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızı sevgi aracımız ile ücretsiz ulaşımlarını sağlıyor, tıbbi malzeme desteğinde bulunuyor ve daha birçok konuda kendilerine destek oluyoruz. Ergene’deki kocaman ailemizle güven ve samimiyet temelinde kurduğumuz bu gönül bağını her geçen gün daha da sağlamlaştırıyoruz” dedi.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Ergene’de engelleri sevgiyle aşmaya devam ediyoruz”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sahte rapor çetesi çökertildi

Sahte rapor çetesi çökertildi

Kayma riski olan yola belediye istinat duvarı yaptı

Kayma riski olan yola belediye istinat duvarı yaptı

Kış günlerinin şifa kaynağı Akbaşlı otu pazar tezgahında

Kış günlerinin şifa kaynağı Akbaşlı otu pazar tezgahında

Deprem anında böyle görüntülendiler

Deprem anında böyle görüntülendiler

Başkan Doğan: "Sosyal prolerimizi daha da artırarak halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Başkan Doğan: "Sosyal prolerimizi daha da artırarak halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Müftü Çelebi için veda yemeği

Müftü Çelebi için veda yemeği

Tekirdağ Namaz Vakitleri 29 Ocak Çarşamba

İmsak
06:49
Sabah
08:17
Öğle
13:28
İkindi
16:04
Akşam
18:29
Yatsı
19:51

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler29 Ocak Çarşamba

Gülay Eczanesi
Cerkezkoy
Sağlık Eczanesi
Hayrabolu
Tepe Eczanesi
Kapakli
Yazıcıoğlu Eczanesi
Malkara
Hakan Eczanesi
Suleymanpasa
Yasemin Eczanesi
Sarkoy
Senem Eczanesi
Yeniciftlik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Malkara’da trafik kazası: 1 yaralı

Malkara’da trafik kazası: 1 yaralı

Aykırı faaliyet gösteren işletmelere 1 yılda 10 milyon 693 bin 410 TL ceza

Aykırı faaliyet gösteren işletmelere 1 yılda 10 milyon 693 bin 410 TL ceza

Polisten öğrencilere oyuncak

Polisten öğrencilere oyuncak

Belediye personeline maaş dopingi

Belediye personeline maaş dopingi

Halk ve Güvenlik Toplantısı icra edildi

Halk ve Güvenlik Toplantısı icra edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.