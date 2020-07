Ergene Kültür Merkezi Ergene Belediyesi’ne devredildi

“Yaptığımız işlerle her zaman gurur duyuyorum” Ergene’de yaptıkları hizmetlerden bazılarını da sıralayan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Bizler bu güne kadar ilçemizde biliyorsunuz 4 tane düğün salonu bir tane kapalı spor salonu, sosyal tesisler 3 bin kişilik tribün 79 tane parka imza attık. Atık getirme merkezi, hayvan barınağı, bir ilçede ne olması gerekiyorsa onları yaptık. O yüzden ben yaptığımız işlerle her zaman onur duyuyorum, güven duyuyorum” dedi. Pandemi sürecinde yapılan çalışmalarla ilgili olarak bilgiler veren Başkan Yüksel, “Pandemi süresince burada 400 bin adet maske diktik. Bir maske hayat kurtarır felsefesi ile yola çıkarak tahsisini almadığımız halde vatandaşımızın sağlığı her şeyden önemlidir diyerek kendi maskemizi kendimiz diktik. Yine akabinde büyükşehir belediyemiz bize maske desteği yaptı. 400 bin adet maskeyi burada diktik ve vatandaşlarımızın hayatını kurtarmak adına, virüsten kurtulmaları adına bir bir kapı kapı dağıttık. Kültür Merkezimizde Kültür Müdürlüğünden sorumlu başkan yardımcımız ve kültür müdürlüğü personeli şu anda burada faaliyet gösteriyor ve hizmet veriyor. Bugüne kadar büyükşehir belediyemizle ortak kuaför kursları açtık. Bu kurslar burada devam edecek. Bugüne kadar bu kurslardan mezun olan 3 kursiyerimiz kendi iş yerlerini kendi müesseselerini açtı para kazanmaya başladı. Burada kültür merkezimizde zaman zaman tiyatrolarımız olacak, kurslarımız olacak. Dikiş kurslarımız olacak eğitim anlamında kurslar vereceğiz, yabancı dil kursları vereceğiz. Bu tür kursları burada yapmaya her zaman devam edeceğiz. Bugün de mülkünü aldık, onur ve gurur duyuyoruz” dedi. "Bizler Ergene Belediyesi olarak pandemi döneminde de hiç durmadık" diyen Başkan Yüksel, “50 bin metrekare kilit parke taşa imza attık. Cumhuriyet Mahallemizde taziye evi yaptık. Büyükşehir belediye başkanımızdan talebimiz Ergene ilçemize çok hızlı bir şekilde aşevi projesini hayata geçirmektir. Cem Evi Projesini büyükşehir belediye başkanımızdan tekrar tekrar talep ediyorum. Bizler pandemi döneminde 100 aileye aynı şekilde aynı tempoda sıcak yemek ulaştırdık, bu imkanımız şu anda da devam ediyor” diye konuştu.

“Sosyal belediyecilikte öncü belediyeyiz”

Ergene Belediyesi’nin sosyal bir belediye olduğunu kaydeden Başkan Yüksel, “Ergene Belediyesi sosyal belediyedir. Kimseye laf söylettirmem biz sosyal belediyecilikte her zaman önder olduk, önder olmaya da devam ediyoruz. Çok kısa zamanda sportif faaliyetlerimizle öncü olduk, öncü olmaya devam ediyoruz. İşte Ergene Velimeşespor Türkiye’nin her tarafında onurla gururla temsil ediyor. Bu başarı bizi göreve getirenlerindir. Bu başarı sizin başarınızdır. O yüzden biz yaptığımız çalışmalarla her zaman onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Vakıflar Mahallesi Futbol Sahasının ihalesini yaptık. İtiraz süresi bittikten sonra yüklenici firmaya teslim edeceğiz. 1 yıl içerisinde Vakıflar futbol sahasını gençlerimizin, halkımızın hizmetine açacağız” şeklinde konuştu.

“Velimeşe Gölet projemizin ihalesi yapıldı”

"Velimeşe Mahallemizde sosyal bir projemiz var" diyen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Muhtarımız her zaman dile getirdi öncü oldu. Benim de 15 yıllık hayalimdi. Velimeşe Mahallesi’nde gölet projemizin ihalesini yaptık. İhalesi bitti yüklenici firmaya Allah’ın izniyle teslim edeceğiz ve vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Ben her zaman söylüyorum. Ben Ergene’de gücümü haktan alıyorum, halktan alıyorum. O yüzden sizler benim arkamda durduğunuz sürece, zaten duruyorsunuz bizim alnımız açık her zaman söylüyorum söylemeye de devam ediyorum. Çok güzel projelere imza atmaya devam edeceğiz” dedi.