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Ergene Nehri taştı, Lüleburgaz'da köy yolu ulaşıma kapandı

08.02.2022 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ergene Nehri taştı, Lüleburgaz'da köy yolu ulaşıma kapandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, Ergene Nehri'nin taşması sonucu bir köy yolu ulaşıma kapandı, tarım arazileri su altında kaldı.

Yıldız Dağları'ndaki kar erimeleri ve yağışlara bağlı Ergene Nehri taştı.

Taşkın nedeniyle Ovacık köyüne ulaşımın sağlandığı yol kapandı. Yolda önlem alan jandarma ekipleri sürücülerin geçişine müsaade etmedi.

DSİ ise nehrin yükselişi için "sarı alarm" ikaz durumu verdi.

Nehrin yatağından çıkması nedeniyle tarım arazileri de su altında kaldı.

Dün, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde de debisi son bir haftada 10 kattan fazla artan Ergene Nehri yatağından taşarak etrafa yayılmış ve bazı köy yolları ulaşıma kapanmıştı.

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