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Ergene tek yürek oldu, 10 tır yardım malzemesi toplandı 5 tır yola çıktı

08.02.2023 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrası tüm Türkiye’de olduğu gibi Tekirdağ’ın Ergene ilçesi de adeta tek yürek oldu.

Ergene Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (Ergene SYDV) koordinesinde, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve Gaziantep, Hatay Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya’da büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrasında bölgeye gıda ve ihtiyaçlara yönelik malzeme yardımı ulaştırılıyor.

Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan gönüllü yönetici, öğretmen ve memurlar ile velilerin de destekleriyle, Yıldırım Beyazıt Han Ortaokulu Spor Salonunda yardım için toplanan gıda, hijyen, battaniye ve barınma malzemeleri olarak ayrılıp paketlendikten sonra AFAD koordinesinde bölgeye sevk edilmek üzere tırlara yükleniyor.

Ergene Kaymakamlığı Ergene SYDV koordinesinde yürütülen çalışmalarda 10 tıra yakın malzeme toplandığı tasnifi yapılanların 5 tır ile bölgeye gönderildiği, diğer malzemelerin de ihtiyaca göre ayrıştırılmasının ardından bölgeye sevk edileceği kaydedildi.

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