Ergene Velimeşespor Tuzlaspor’u konuk edecek

Ergene Velimeşespor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 28.hafta mücadelesinde sahasında Tuzlaspor’u konuk edecek. Karşılaşma korono virüs sebebiyle alınan tedbirler kapsamında seyircisiz oynanacak.

Tekirdağ’ın profesyonel liglerdeki tek temsilcisi Ergene Velimeşespor bu hafta sonu Tuzlaspor ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli müsabaka 15 Mart Pazar günü saat 15.00’de Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu’nda oynanacak. Geçtiğimiz hafta sonu Elazığspor maçı olmasına karşın maç yapmadan hanesine 3 puanı yazdıran Ergene Velimeşespor sahasında konuk edeceği rakibi Tuzlaspor’u da mağlup ederek hanesine bir 3 puan daha eklemek istiyor.

1 maç eksiği olmasına rağmen ligde oynamış olduğu 26 maç sonunda 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak toplamış olduğu 37 puanla 10. sırada yer alan Ergene Velimeşespor ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan müsabakadan 2-1 mağlup ayrılmıştı. Mavi-beyazlılar hafta sonu konuk edeceği rakibini yenerek hem ilk yarının rövanşını almak hem de ligde üst sıralara çıkmak istiyor.

