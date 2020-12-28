Ergene’de 600 bin maske dağıtıldı

Yeni tip korona virüs salgını ile mücadelede en etkin belediyelerin başında gelen ve vatandaşların ihtiyaç duyduğu maskeleri ilk andan itibaren ücretsiz olarak halka ulaştıran Ergene Belediyesi, şimdiye kadar 600 bin adet maske üreterek dağıttı.

Virüsün ülkemizde görüldüğü ilk andan itibaren yeni tip korona virüs ile mücadele çalışmalarına başlayan ve tüm imkanları ile personelini seferber eden Ergene Belediyesi, vatandaşların maske ihtiyaçlarını giderdi.

Maskeler ücretsiz ulaştırıldı

Belediye başkanı Rasim Yüksel öncülüğünde Ergene ilçesinin tüm mahallelerini kapı kapı gezerek dolaşan Ergene Belediyesi ekipleri, vatandaşlara maske, eldiven ve dezenfektan dağıttı. İlçenin hiçbir mahallesini bir diğerinden ayırmadan tüm mahallelerinde maske dağıtımı gerçekleştiren Ergene Belediyesi, bu süreçte kamu kurum ve kuruluşları ile de işbirliği yaparak başta sağlık çalışanları olmak üzere devlet hastanesi ve kaymakamlık binalarında ihtiyaç duyulan maskeleri de üreterek ilgili kurumlara ücretsiz bir şekilde ulaştırdı.

Bölgede, semt pazarlarında maskesiz satış yapmayı yasaklayan ilk belediye de olan Ergene Belediyesi, ürettiği maskeleri semt pazarları girişlerinde hem alışverişe gelen vatandaşlara hem de pazarcı esnafına ücretsiz olarak vererek hastalığın bulaşma ve yayılma hızını önlemeye çalıştı.