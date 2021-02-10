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Ergene’de yüzlerce aileye kömür yardımı

10.02.2021 16:09 | Son Güncelleme:
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Yeni kurulan bir belediye olmasına rağmen ilk kurulduğu günden bu yana ihtiyaç sahiplerinin her an yanında olan Ergene Belediyesi her kış döneminde olduğu gibi bu kış da ihtiyaç sahiplerine kömür yardımında bulunmaya devam ediyor.Ergene Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü her yıl olduğu gibi bu kış mevsiminde de ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor.Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sunan Ergene Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor.

Yeni kurulan bir belediye olmasına rağmen ilk kurulduğu günden bu yana ihtiyaç sahiplerinin her an yanında olan Ergene Belediyesi her kış döneminde olduğu gibi bu kış da ihtiyaç sahiplerine kömür yardımında bulunmaya devam ediyor.
Ergene Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü her yıl olduğu gibi bu kış mevsiminde de ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor.
Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sunan Ergene Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor. Vatandaşlardan gelen her talebi dikkatlice değerlendiren ve titizlikle inceleyen belediye ekipleri kendini iyice hissettiren kış soğuklarında kömür ve yakacak yardımlarını ilçenin tüm mahallelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor.
Soğuk havalarda yakacak almakta zorlanan vatandaşların soğuk günlerde ısınma problemi yaşamayacağını ifade eden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “İlçemizdeki ihtiyaç sahipleri için ekiplerimiz 2020 yılında 100 ton kömür dağıtımı gerçekleştirdiler. Ergene Belediyesi’nin ilk kurulduğu 2014 yılından bu yana her yıl olduğu 2021 yılında da kömür ve yakacak yardımlarına devam ediyoruz. Sevgi Kenti Ergenemizde vatandaşlarımızın gönüllerine dokunmaya, ihtiyaç anında yanlarında olmaya ve sosyal belediyeciliğine en güzel örneklerini sunmaya devam edeceğiz” dedi.

“Ergene halkının yanındayız”
Özellikle içerisinde bulunduğumuz pandemi dönemi nedeniyle sosyal yardımlara ve dayanışma faaliyetlerine hız verdiklerinin altını çizen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Evinde yemek pişiremeyecek durumda olan vatandaşlarımız için her gün sevgimizi katarak pişirdiğimiz sıcak yemekleri ilçemizin tüm mahallelerindeki ihtiyaç sahiplerine kapı kapı dolaşarak ulaştırıyoruz. Pandemi dönemi nedeniyle uzaktan eğitime ulaşmakta güçlük çekenlere internet erişimi de bulunan tabletleri vererek eğitimden geri kalmamaları için çalışma yaptık. Kömür yardımlarımıza da her yıl olduğu gibi bu yıl da devam ediyoruz. Ergene halkımızın yanındayız” diye konuştu.

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