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Ergene’deki sevimli dostları belediye sahiplendirmeye devam ediyor

25.01.2021 12:23 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ Ergene Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi sevimli dostlarını sahiplendirmeye devam ediyor.Pandemi döneminde evlerinde daha fazla vakit geçiren vatandaşların evcil hayvanlara ilgisi de arttı.

Tekirdağ Ergene Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi sevimli dostlarını sahiplendirmeye devam ediyor.
Pandemi döneminde evlerinde daha fazla vakit geçiren vatandaşların evcil hayvanlara ilgisi de arttı. Ergene Belediyesi ise vatandaşlara evcil hayvan satın almak yerine sahiplenme çağrısında bulundu.
Ergene Belediyesi bünyesinde yer alan Geçici Hayvan Bakım Evi’nde Sokak hayvanlarının bakımını gerçekleştirerek, tedaviye ihtiyacı olan sokak hayvanlarının tedavisini yaparak doğal ortamlarına bırakan ekipler evcil hayvan bakımı yapmak isteyen vatandaşlardan satın almak yerine bu tür hayvanları sahiplenmelerini istediler.

Aşılama ve kısırlaştırma işlemleri sürüyor
Ergene Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi’nde ayrıca sokak hayvanlarının kısırlaştırma işlemini de gerçekleştiren ekipler sokak hayvanlarını aşılayarak sağlıklarına kavuşmasını sağlıyor. Hasta, geçirdiği kaza ya da gördüğü kötü muamele sonucu yaralanan sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerini de yapan ekipler bir diğer yandan bakımı yapılan hayvanları sahiplendiriyor. Geçtiğimiz 2020 yılında yüzlerce sokak hayvanını bakımını yaparak sahiplendiren Ergene Belediyesi sahiplendirmeye bu yıl da devam ediyor.
Ergene Belediyesi’nden konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, hayvan sahiplenmek isteyenlerin Ergene Belediyesi’ne ait geçici hayvan bakımevini ziyaret edebileceklerini kaydetti.

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