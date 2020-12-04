SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Basketbol
  4. Ergin Ataman: 3 yıldır ilk kez böyle kötüyüz

Ergin Ataman: 3 yıldır ilk kez böyle kötüyüz

BASKETBOL HABERLERİ  | 04.12.2020 23:14 | Son Güncelleme

THY Avrupa Ligi'nde İspanya temsilcisi TDS Baskonia'a 77-59 yenilen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, rakipleri karşısında çok kötü performans sergilediklerini söyledi.

Ergin Ataman: 3 yıldır ilk kez böyle kötüyüz

THY Avrupa Ligi'nde İspanya temsilcisi TDS Baskonia'a 77-59 yenilen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, rakipleri karşısında çok kötü performans sergilediklerini söyledi.

Ataman maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Baskonia'nın iyi bir oyun sergilediğini belirterek, "Üç yıldır takımın antrenörlüğünü yapıyorum, ilk kez bu kadar kötü maç oynadık. Açıkçası maçı bıraktık." dedi.

Takımının geçen sezon Avrupa Ligi'nde başarılı bir performans sergilediğini hatırlatan Ataman, "Bu takım Avrupa Ligi'nde final oynadı. Bu sezon son 5 maçı da kazanmıştık. Kimse makine değil, kabul ediyorum. İlk yarıda Baskonia'ya hücum ribaundu izni verdik. Sakatlıktan gelen oyuncularımız hazır değildi, bunu antrenmanda da gördük. Bu performansın sonunda da maçı bıraktık." değerlendirmesinde bulundu.

TDS Baskonia Başantrenörü Dusko Ivanovic ise rakipleri karşısında çok iyi savunma yaptıklarını ve galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Eve sığamayan hayatlar' 'Eve sığamayan hayatlar'
F.Bahçe ilk yenilgisini aldıF.Bahçe ilk yenilgisini aldı
Şenol Güneş’in ilk 11’i!Şenol Güneş’in ilk 11’i!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kahramanmaraş'ta polisi şehit etmişti! Cesedi morgda kaldı
Kahramanmaraş'ta polisi şehit etmişti! Cesedi morgda kaldı
Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu
Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu
Yarı çıplak sahaya atlayan Kinsey Wolanski yine şaşırttı!
Yarı çıplak sahaya atlayan Kinsey Wolanski yine şaşırttı!
CANLI | Beşiktaş - Kasımpaşa
CANLI | Beşiktaş - Kasımpaşa
Fatih Terim istedi, Emre Belözoğlu alıyor!
Fatih Terim istedi, Emre Belözoğlu alıyor!
Ünlü teknik adamın görevine son verildi!
Ünlü teknik adamın görevine son verildi!
Takım
O
Av
P
İlginizi Çekebilir
İrfan Can Kahveci istedi, Sörloth 'hayır' dedi!
İrfan Can Kahveci istedi, Sörloth 'hayır' dedi!
Fenerbahçe'ye transfer teklifi
Fenerbahçe'ye transfer teklifi
''Senegal'de timsah yiyordu, geldi burada topçu oldu''
''Senegal'de timsah yiyordu, geldi burada topçu oldu''
Çakar'dan Rıdvan Dilmen'e olay sözler!
Çakar'dan Rıdvan Dilmen'e olay sözler!
Caner Erkin, derbide küfürler yağdırdı!
Caner Erkin, derbide küfürler yağdırdı!
Derbi hakeminin başını babası yaktı! Kızağa çekiliyor...
Derbi hakeminin başını babası yaktı! Kızağa çekiliyor...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ergin Ataman: 3 yıldır ilk kez böyle kötüyüz
3 yıldır ilk kez böyle kötüyüz
Galatasaray'ın yeni başantrenörü Ömer Uğurata oldu
G.Saray'ın yeni hocası belli oldu
Fenerbahçe Beko ligde ilk mağlubiyetini aldı
F.Bahçe ilk yenilgisini aldı
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'na koronavirüs şoku!
Galatasaray'a koronavirüs şoku!
MAÇ SONUCU: Hırvatistan 79 -62 Türkiye
12 Dev Adam üzdü: 3'te 0
Shane Larkin ilk milli maçına çıktı
Shane Larkin ilk milli maçına çıktı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.