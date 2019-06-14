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Ergin Ataman: Atmosfer bizi etkilemiyor

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 14.06.2019 07:57 | Son Güncelleme

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe karşısında oyuncularının çok iyi bir karakter gösterdiğini söyledi. Ataman ayrıca atmosferin kendilerini etkilemediğini ve oyuncularının her atmosferde oynamaya alışık olduğunu belirtti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes deplasmanda karşı karşıya geldiği Fenerbahçe Beko’yu 74-57’lik skorla mağlup ederek seride 2-1 öne geçti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ile oyunculardan Rodrigue Beaubois açıklamalarda bulundu.

Oyuncularının Fenerbahçe karşısında çok iyi karakter gösterisi gösterdiğini belirten Ataman, “Maçın başından beri müthiş bir savunma yaptık. Fenerbahçe’yi dış atışlara yönlendirdik. Pota altından sayı yemedik. Hücumda 3 kısa oyuncumuz ile ikili oynayarak boş atışları bulmaya çalıştık. Bütün oyuncularım müthiş oynadı. Seri uzun bir seri. İki takım da birbirini iyi tanıyor. İki takım da birbirini içeride, dışarıda yendi. Şu an sadece 2-1 öne geçtik. Bu akşamki oyun deplasman takımına yakışan bir oyundu. Oyuncularım bunu iyi uyguladı. Hepsini tebrik ederim” diye konuştu.

"ATMOSFER BİZİ ETKİLEMİYOR"

Çok iyi bir sezon geçirdiklerini hatırlatan Ataman, “İlk maçta kötü oynamıştı. Serinin ikinci maçın ikinci yarısından itibaren oyuncularım finale ısındı. Karakterli bir takımız. Bu takım Euroleague play-offlarında da Barcelona’ya deplasmanda 32 sayı fark attı. Atmosfer bizi etkilemiyor. Karşımızda çok güçlü bir takım var. Oyuncularım her atmosferde oynamaya alışıklar” şeklinde konuştu.

"TERS KÖTÜ BİR ŞEY YOKTU"

Salonda alınan önlemlerin sorulması üzerine deneyimli teknik adam, “Sonuçta salon sporu yapıyoruz. Maçı aileler, çocuklar izliyor. Bu tip önlemlerin alınması çok iyi. Ben hiçbir şey duymadım. Maç başladıktan sonra bir şey olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe taraftarı protesto yaptı ama ters kötü bir şey yoktu, bu doğal. İnşallah böyle devam eder” dedi.

"ŞAMPİYON OLURSAK BİRAZ RAHATLARIM"

7 yıl sonra deplasmanda Fenerbahçe’yi yenmesinin ardından psikolojik olarak rahatlayıp rahatlamadığı ile soru üzerine Ergin Ataman, “Yok, şampiyon olduğumuz zaman rahatlarım. Bu sene zor bir sene geçiriyoruz. Oynadığımız her maç bir final. Hiçbir şekilde rahatlamadım. Şampiyon olursak biraz rahatlarım” diye cevap verdi.
Rodrigue Beaubois ise maç boyunca işi ciddiye aldıklarını, bundan dolayı kazandıklarını söyledi.

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