Ergin Ataman: Atmosfer bizi etkilemiyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes deplasmanda karşı karşıya geldiği Fenerbahçe Beko’yu 74-57’lik skorla mağlup ederek seride 2-1 öne geçti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ile oyunculardan Rodrigue Beaubois açıklamalarda bulundu.

Oyuncularının Fenerbahçe karşısında çok iyi karakter gösterisi gösterdiğini belirten Ataman, “Maçın başından beri müthiş bir savunma yaptık. Fenerbahçe’yi dış atışlara yönlendirdik. Pota altından sayı yemedik. Hücumda 3 kısa oyuncumuz ile ikili oynayarak boş atışları bulmaya çalıştık. Bütün oyuncularım müthiş oynadı. Seri uzun bir seri. İki takım da birbirini iyi tanıyor. İki takım da birbirini içeride, dışarıda yendi. Şu an sadece 2-1 öne geçtik. Bu akşamki oyun deplasman takımına yakışan bir oyundu. Oyuncularım bunu iyi uyguladı. Hepsini tebrik ederim” diye konuştu.

"ATMOSFER BİZİ ETKİLEMİYOR"

Çok iyi bir sezon geçirdiklerini hatırlatan Ataman, “İlk maçta kötü oynamıştı. Serinin ikinci maçın ikinci yarısından itibaren oyuncularım finale ısındı. Karakterli bir takımız. Bu takım Euroleague play-offlarında da Barcelona’ya deplasmanda 32 sayı fark attı. Atmosfer bizi etkilemiyor. Karşımızda çok güçlü bir takım var. Oyuncularım her atmosferde oynamaya alışıklar” şeklinde konuştu.