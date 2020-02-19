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Ergin Ataman'dan Galatasaray itirafı

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.02.2020 10:07 | Son Güncelleme

Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe - Galatasaray derbisini yorumladı.

Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman, Ali Sami Yen 1905 Derneği'nin açılışında derbiyi yorumladı.

TRT Spor'a konuşan Ataman, hakemin konuşulmadığı, iyi olanın kazanacağı bir derbi yaşanmasını dilediğini söylerken Euroleague şampiyonluğu hedefini de bir kez daha yineledi.

Ataman, Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ile ilgili yorumunda, "Galatasaray iyi oynuyor. Şu ana kadar da avantajlı gidiyor Galatasaray. Şampiyonluk yolunda önemli bir maç. Eğer kaybederse liderle arasındaki puan farkı açılabilir. Fenerbahçe kaybederse şampiyonluk yarışının baya uzağında kalacak. Aynı hafta Beşiktaş - Trabzonspor maçı da var. Zor maç olacak. Bu tip derbilerde önemli olan oynanacak futbolun konuşulması önemli. Hangi takım daha iyiyse, teknik taktik olarak onun kazanması ve konuşulması temenni ediyoruz. Son dönemlerde olduğu gibi hakemin konuşulduğu bir derbi olmaz." ifadelerini kullandı.

Derbide Galatasaray'ın teknik direktörü olmayı o atmosferde hayal eder misiniz sorusuna Ataman, "Hayaller bitmez tabii ki. Eminim Fatih hocanın da Euroleague'de şampiyonluğa giden Anadolu Efes'in başında olsaydım dediği günler vardır. İşin esprisi tabii ki futbol ayrı bir olay. Bir Galatasaray taraftarı ve kongre üyesi olarak orada kulübede oturmak ayrı bir heyecan olsa gerek. Fatih hocanın yine Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyacağına inanıyorum, inşallah ben de Anadolu Efes'i Euroleague şampiyonluğuna taşırım."

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Fenerbahçe Galatasaray ergin ataman Spor Toto Süper Lig

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