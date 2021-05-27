Ergin Ataman: Dörtlü Final'de şampiyonluk için oynayacağız

Müsabakaların oynanacağı Lanxess Arena'da düzenlenen açılış programına katılan Ataman, normal sezonun en değerli oyuncusu seçilen Vasilije Micic ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bu kupayı kazanmasının kendisi için çok önemli olduğunu belirten Ataman, "Şimdi harika bir takımım var. Özellikle son iki sezondur harika basketbol ortaya koyuyoruz. Avrupa Ligi'ndeki en başarılı takımlardan bir tanesiyiz. Belki de CSKA Moskova ile birlikte maç kazanma yüzdesi en iyi takım da olabiliriz. Şimdi de Dörtlü Final'de şampiyonluk için oynayacağız" diye konuştu.

Yarın Rusya temsilcisi CSKA Moskova ile karşılaşacaklarını hatırlatan tecrübeli teknik adam, "Yarı finalde son şampiyona karşı oynayacağız. Onlara çok büyük saygımız var ama bu tek bir maç ve son sözü sahada oyuncular söyleyecek. Bakalım hangi oyuncular en iyi performansı ortaya koyacak, üç gün sonunda hangi takım şampiyonluğu kazanacak" ifadelerini kullandı.

ALMANYA'NIN VİZE POLİTİKASINI ELEŞTİRDİ

Yönetim kurulu üyeleri, sporcu aileleri ve bazı basın kuruluşlarına vize verilmediğini vurgulayıp, Almanya'nın vize politikasını eleştiren Ataman, şunları kaydetti: