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Ergin Ataman: EuroLeague'de adaletsizlik var

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 15.10.2020 23:23 | Son Güncelleme

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Zalgiris'in maçları seyircili oynamasına tepki gösterdi.

Ergin Ataman: EuroLeague'de adaletsizlik var

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Zalgiris'e deplasmanda 89-73 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu ve Litvanya'da maçların seyircili olarak oynanmasına tepki gösterdi.

Ataman, maç sonrasındaki basın toplantısında, "Zalgiris Arena'da her zaman harika bir atmosfer oluyor. 7 ay sonra böyle bir atmosferde oynamak heyecan vericiydi ama birçok meslektaşımın basın toplantılarında EuroLeague'deki bu adaletsiz durumdan bahsettiğini duydum. Bence de bu durum adaletsiz. Aynı turnuvada, ev sahibi avantajı olmadan, taraftarlarımız olmadan oynuyoruz. Bazı takımlar ise taraftarlarla oynuyor. Bu takımların ülkeleri de, bubbleda oynamaya Temmuz ayında izin vermemişti ki Avrupa'da durum daha düzgündü. Şimdi ise bu ülke, Litvanya'ya karşı bir şeyim yok, insanların maçlara gelmesine izin veriyor. Eğer bizim hükümetimiz bu şekilde maça gelmemize izin vermeseydi ne olacaktı? Geçen sezonun yarıda kalması adaletsizdi ve bu sezon da adaletsiz devam ediyor. Aynı turnuvada oynuyorsak, aynı şartlarda oynamalıyız." ifadelerini kullandı.

TRİBÜNLERDE 5 BİNİN ÜZERİNDE SEYİRCİ

Zalgiris - Anadolu Efes mücadelesini 5 binin üzerinde basketbolsever izledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülkede maçlara seyirci alınmazken ve THY Avrupa Ligi'nde takımlarda görülen pozitif vakalar nedeniyle maçlar ertelenirken, 15 bin seyirci kapasiteli Zalgirio Arena tribünlerinde 5 bin 11 sporsever yer aldı.

Taraftarlar, 'hijyen, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak' müsabakayı takip etti.

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