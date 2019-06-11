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Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko maçına kulaklıkla çıktı

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 11.06.2019 19:48 | Son Güncelleme

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe taraftarlarının aleyhinde yaptığı tezahüratlar için maç öncesinde ısınmaya kulaklıkla çıktı.

Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko maçına kulaklıkla çıktı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu’nda Fenerbahçe ile karşılaşırken, Efes Başantrenörü Ergin Ataman’ın maç öncesinde ısınmada kulaklık takması dikkat çekti.

Deplasman tribününde yer alan sarı-lacivertli taraftarların Ataman aleyhinde yaptığı tezahüratlara deneyimli çalıştırıcı da kulaklık takarak tepki gösterdi.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında yapılan play-off final serisi ikinci maçına taraftarlar, ilk müsabakada olduğu gibi yoğun ilgi gösterdi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan serinin ikinci karşılaşmasında taraftarlar, salonun bu maç için ayrılan bölümünün tamamına yakınını doldurdu.

Anadolu Efes taraftarları, maç öncesi yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Fenerbahçe taraftarı da pota arkasında kendilerine ayrılan tribünden sarı-lacivertli ekibe destekte bulundu.

ANADOLU EFES'TE 2 DEĞİŞİKLİK

Lacivert-beyazlı takımda başantrenör Ergin Ataman, serinin ilk maçına göre yabancı oyuncu tercihinde 2 değişiklik yaptı.

Deneyimli teknik adam, ligde uygulanan 5 yabancı oyuncu kuralı kapsamında ilk müsabakada görev verdiği Adrien Moerman ile Krunoslav Simon'u kadroya almadı. Ataman, bu isimlerin yerine Rodrigue Beaubois ile Brock Motum'a şans tanıdı.

BASKETBOL CAMİASINDAN MAÇA İLGİ

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki final serisinin ikinci maçını basketbol camiasından birçok isim takip etti.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok, Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri ve A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca saha kenarından izledi.

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kapatın sahayı artık .. futbol da var ..
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