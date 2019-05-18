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Ergin Ataman: İnşallah final maçı öncesi Twitter'dan yazacağım son mesaj da iyi gider

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 18.05.2019 08:12 | Son Güncelleme

Anadolu Efes Başantrenörü Ataman, "İnşallah final maçı öncesi Twitter'dan yazacağım son mesaj da iyi gider" dedi.

Ergin Ataman: İnşallah final maçı öncesi Twitter'dan yazacağım son mesaj da iyi gider

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Beko'yu 92-73 yenen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, "İnşallah final maçı öncesi Twitter'dan yazacağım son mesaj da iyi gider" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ergin Ataman, "Ben hep söyledim. Sırf iş olsun diye tweet atmıyorum .Bu maç öncesi tweet atmak benim için biraz daha zordu. İki Türk takımı karşı karşıya oynuyordu ve bu yüzden dikkatli olmaya çalıştım ve iyi gitti. İnşallah final maçı öncesi atacağım son mesaj da iyi gider" açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe Beko'ya karşı aldıkları farklı galibiyeti değerlendiren Ataman, "Fenerbahçe iyi oynamadı. Tüm sezon mükemmeldi. Fenerbahçe'nin bugünkü gibi bir maç kaybettiğini son 2-3 yıldır hatırlamıyorum. Biz mükemmel oynadık. Skorun açılmasıyla da maç sonuna doğru psikolojileri bozuldu." ifadelerini kullandı.

"LARKİN İÇİN YORUMA GEREK YOK, OLAĞANÜSTÜ MUHTEŞEMDİ"

Maç içinde Fenerbahçe'den Green ve Guduric'i savunmakta zorlandıklarını, ilk yarıda önemli anlar yaşadıklarını aktaran Ataman, Anadolu Efes olarak sezon boyunca oynadıkları basketbolu oynadıklarını vurguladı.

Ataman, karşılaşmada attığı 30 sayı ile Anadolu Efes'in galibiyetinde büyük pay sahibi olan Shane Larkin hakkında ise "Larkin için yoruma gerek yok, olağanüstü muhteşemdi. Ama aslında son 2-3 aydır böyle. Play-off'ta Barcelona ile deplasmanda oynadığımız 3. maçta da harika oynamıştı. Bugün ve her zaman olan aslında şu, o takıma takım da ona yardım ediyor. O büyük bir oyunu ama bugün takım için çalıştı." değerlendirmesini yaptı.

Diğer yandan finalde, CSKA Moskova veya Real Madrid'den hangisini tercih ettiğiyle ilgili yöneltilen bir soruya "Bu akşam kazanacak takımı motive edecek bir şey söyleyecek değilim." diye cevap veren Ataman, sözlerine şöyle devam etti:

"İki takım da çok büyük. Real Madrid son şampiyon. CSKA çok tecrübeli bir teknik adama sahip ve yıldız oyuncuları var. İki takıma karşı da son saniyelerde yenildik. Ama buraya gelirken oyuncularıma bir şey söyledim: (Eğer finale kalırsak artık bizim kazanma zamanımız geldi) Kupayı kazanmaya bir maç kaldı."

Anadolu Efes'in 53 yaşındaki başantrenörü Ataman, basın toplantısının ardından AA muhabirinin bir sorusuna verdiği cevapta ise "Kariyerimin en önemli maçına pazar günü çıkacağım çünkü bu kupa bende yok" dedi.

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