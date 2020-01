Ergin Ataman: Kobe Bryant, Beşiktaş ile anlaşmıştı

"BEŞİKTAŞ DÖNEMİMDE KOBE BRYANT İLE HER KONUDA ANLAŞTIK ANCAK UFAK DETAYLARDAN DOLAYI TRANSFER OLMADI"

Kobe Bryant'ın NBA'deki lokavt döneminde Beşiktaş'ta oynamaya sıcak baktığını ancak transferin ufak detaylardan dolayı olmadığını kaydeden deneyimli başantrenör, şöyle konuştu:

"Ben kendisiyle hiç tanışmadım fakat şunu hatırlıyorum: Beşiktaş dönemimde NBA'de lokavt olmuştu. Biz Deron Williams'ı transfer etmiştik. Sonrasında Kobe Bryant ile temasa geçmiştik, menajeriyle görüşmüştük. Kobe gelip Beşiktaş'ta oynamaya çok sıcak bakıyordu. Bu o dönemde çok yankı bulmuştu. New York Times'in başyazarı beni aramıştı, 'Şaka mı yapıyorsunuz, bu gerçek mi? Kobe Bryant, Beşiktaş'ta mı oynayacak?' dediğinde, 'Evet biz teklif ettik' dedim. O dönemde kulüp başkanımız Sayın Yıldırım Demirören ve şube sorumlumuz Şeref Yalçın, Los Angeles'a gittiler. Bizzat görüşme yaptılar. Aslında her şey de hazırdı, Kobe neredeyse gelip Beşiktaş'ta oynayacaktı. Ama onun sponsorluk anlaşmalarıyla ilgili sıkıntılar çıktı. O gelip Türkiye'de oynamak istiyordu. Lokavtta yatmak yerine, o oynamak istiyordu. 3 gün Kobe'yle ve menajeriyle görüşme yaptılar Yıldırım Demirören ve Şeref Yalçın, Kobe ile her konuda anlaşmıştı. Ama sponsorluklardan dolayı olmadı. Bu da böyle anımsadığım bir anı. Allah rahmet eylesin, söyleyecek daha fazla bir şey bulamıyorum."