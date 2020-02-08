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Ergin Ataman: Larkin için Anadolu Efes de fedakarlık yaptı

BASKETBOL HABERLERİ  | 08.02.2020 14:15 | Son Güncelleme

Anadolu Efes'in ABD'li yıldızının vatandaşlığı onaylandı, Ergin Ataman gelişmeyi yorumladı.

Ergin Ataman: Larkin için Anadolu Efes de fedakarlık yaptı

Shane Larkin'in vatandaşlık başvurusu konusunda müjdeli haber dün geldi. Anadolu Efes'in 1992 doğumlu yıldızı, 5901 sayılı Türk vatandaşlığı kanununun 12'nci maddesi A bendi uyarınca Cumhurbaşkanı'nın 6 Şubat 2020 tarihi ve 2020/2088 sayılı kararıyla Türk vatandaşlığına geçti. Onu en yakından tanıyan Anadolu Efes'in Başantrenörü Ergin Ataman gelişmeden duyduğu memnuniyeti ve düşüncelerini açıkladı:

ERGİN ATAMAN: BÜYÜK GÜÇ KATAR

"Türkiye için büyük bir kazanç. Son yıllarda Avrupa'da gördüğüm en büyük, en sıra dışı basketbolcu. Uzun yıllardır Avrupa'da bu kadar dominant ve çok yönlü oyuncu yoktu. Tabii bunda Anadolu Efes'in de büyük katkısı var. Larkin bu özelliğini Anadolu Efes'te perçinledi. Tabii bizim de bir nebze katkımız olduysa, ne mutlu. Çünkü Larkin'in bu özelliği son iki yılda ortaya çıktı. Shane Larkin'in Türk olması için Anadolu Efes Kulübü de profesyonel anlamda fedakarlıklarda bulundu. Larkin'in Türkiye'yi çok seviyor olması, Milli Takım'da gönülden oynamak istemesi ve 6 ay önceden Türk Milli formasıyla paylaşımlarda bulunması, bu yolu açmış oldu. Ben Türk Milli Takımı'nın çok önemli bir oyuncu kazandığını düşünüyorum. Larkin'in Türk olmasında Cumhurbaşkanımızın da çok önemli rolü olduğu gerçeğini belirtmek lazım. Larkin çok uzun zamandır oynamak istiyordu. Cumhurbaşkanımız bu isteğe pozitif yaklaştı ve onun sayesinde bu gerçekleşti. Tabii ki bir oyuncu alıp Türk Milli Takımı'nı, Olimpiyatlar'a götüremez ya da dünya şampiyonu yapamaz ama Cedi, Furkan ve Ersan gibi oyuncuların olduğu Milli Takım'a büyük güç katacaktır."

KARARI SARICA VERİR

Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Larkin'in Türk olmasında Cumhurbaşkanı ve Spor Bakanlığı'nın büyük katkısı bulunduğunu söyledi. Türkoğlu başkan değil, bir taraftar olarak Larkin'i Ay-Yıldızlı formayla izlemekten mutlu olacağını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Larkin çok değerli bir oyuncu. Şu anda çok formda. Kararı hocamız Ufuk Sarıca verecektir. Larkin'e Türk halkının sevgisi artacaktır."

İSMİ: SHANE LARKİN, İLK MAÇ: HOLLANDA

Türk Milli Takımı'nı tercih eden Shane Larkin'in yasal olarak isim değişikliği yapma zorunluluğu yok. Bu yüzden ABD'li oyuncu Shane Larkin ismiyle, Ay-Yıldızlı formayı terletmeye devam edecek. Ancak şimdiden ona binlerce Türk ismi yakıştırması ve önerileri var. Larkin, Ay-Yıldızlı formayla ilk maçını ise 21 Şubat'ta Hollanda'ya karşı oynayacak.

(AKŞAM)

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