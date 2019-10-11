SPOR

Ergin Ataman: Önemli bir galibiyet aldık

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 11.10.2019 23:15 | Son Güncelleme

THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında konuk ettiği Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i uzatmada 106-105 yenen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Ergin Ataman: Önemli bir galibiyet aldık

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Ataman, Shane Larkin ve Vasilije Micic'in iyi bir maç çıkardığını söyledi.

Ataman, iki takımın da hücumda etkili bir oyun ortaya koyduğunu aktararak, "Larkin ve Micic çok iyi skorlar üretti. Uzunlarımıza iyi pozisyonlar oluşturdular. Hücumda takımların sorunu yoktu. Rakibimizi tebrik ediyorum. Onların sadece kısa oyuncuları değil uzun isimleri de üç sayılık isabetler buldu ve bu nedenle maçı bir türlü koparamadık." ifadelerini kullandı.

THY Avrupa Ligi'nde kolay maç olmadığının altını çizen tecrübeli başantrenör, "Son bölümde 6 sayı geriye düştüğümüzde tempoyu arttırdık. Savunmada etkili olarak, hücumda da skor üreterek öne geçtik. Önemli bir galibiyet aldık. Avrupa Ligi'nde bir kez daha gördük ki bütün takımlar üst seviyede." şeklinde konuştu.

RENESES: LİMİTLERİMİZİ ZORLADIK

ALBA Berlin Başantrenörü Alejandro Garcia Reneses, mağlup olmalarına rağmen takımının oyunundan memnun olduğunu dile getirdi.

Sözlerine Anadolu Efes'i tebrik ederek başlayan Reneses, "Takımımın bugünkü oyunundan memnunum. Limitlerimizi zorladık. Bugüne dair tek mutsuzluğum Martin Hermannsson'un sakatlık yaşamasıydı." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNER Okyanusla çevrili bir yaşam: Cape Town Okyanusla çevrili bir yaşam: Cape Town
Efes uzatmada güldü, siftah yaptı!Efes uzatmada güldü, siftah yaptı!
F.Bahçe Euroleague'de yine kayıpF.Bahçe Euroleague'de yine kayıp
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ergin ataman anadolu efes

En Çok Okunan Haberler

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

Nusaybin'den kahreden haber: 8 sivil şehit, 35 yaralı!

Nusaybin'den kahreden haber: 8 sivil şehit, 35 yaralı!

Mehmetçiğe destek verdi, kulübü rahatsız oldu! Skandal tavır

Mehmetçiğe destek verdi, kulübü rahatsız oldu! Skandal tavır

Cengiz Ünder'den anlamlı paylaşım

Cengiz Ünder'den anlamlı paylaşım

Terim'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması!

Terim'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması!

Emre Belözoğlu'ndan büyük fedakarlık!

Emre Belözoğlu'ndan büyük fedakarlık!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ergin Ataman: Önemli bir galibiyet aldık

'Önemli bir galibiyet aldık'

Efes uzatmada güldü, siftah yaptı!

Efes uzatmada güldü, siftah yaptı!

Kızılyıldız 68 - 56 Fenerbahçe Beko (THY Euroleague)

F.Bahçe Euroleague'de yine kayıp

THY Euroleague’de ilk haftanın MVP'si Mike James

İlk haftanın MVP'si Mike James

THY Euroleague’in ilk haftası Türk takımları 2’de 0

İlk haftada 2’de 0 çektik

Anadolu Efes 64 - 74 Barcelona

Efes, Barça'ya direnemedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.