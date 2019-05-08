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Ergin Ataman: Tam istediğimiz maç oldu

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 08.05.2019 09:25 | Son Güncelleme

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, TOFAŞ maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Ergin Ataman: Tam istediğimiz maç oldu

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 27. hafta erteleme mücadelesinde sahasında TOFAŞ'ı 98-54 yenen Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, karşılaşmayı iyi oynayarak kazandıklarını ifade etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ataman, sıralama açısından önemli bir mücadeleye çıktıklarını aktararak, "Maçın başından itibaren savunmada ve hücumda iyi oynadık. Bütün oyuncuları kullanma şansına sahip olduk. Açıkçası tam istediğimiz gibi bir maç oldu" değerlendirmesinde bulundu.

ORHUN ENE: PLAY-OFF'A SAĞLAM GİRMEMİZ LAZIM

TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, istedikleri gibi mücadele edemedikleri için sahadan mağlup ayrıldıklarını söyledi. Maçın teknik analizi yapılacak bir müsabaka olmadığını belirten Ene, "Ligi üçüncü sırada bitirmek istiyorduk. Bu, bizim için önemli. Bunun için kalan iki maçı da iyi oynamak istiyorduk. Haftalardır sakatlıklarla uğraşıyoruz. Genç oyunculara da güveniyoruz. Bugün sahada o direnci ve mücadeleyi gösteremedik. Üzüntü verici." ifadelerini kullandı.

Bu sene ilk iki sıradaki Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun diğer takımlardan kopmasının ligdeki ekipleri etkilediğini anlatan Orhun Ene, şunları kaydetti:

"Maçlar geçmişteki rekabetten uzak havada geçiyor. Elimizden geleni yapsak da basketbolseverlere iyi bir maç izlettiremedik. Play-off'a sağlam girmemiz lazım. Anadolu Efes'i tebrik ederim."

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Anahtar Kelimeler:
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi tofaş anadolu efes orhun ene

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