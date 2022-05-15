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ERGO-MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları tamamlandı

15.05.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ERGO-MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları tamamlandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen ERGO-MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nda altıncı ve son ayak mücadelesi sona erdi.

Organizasyonun altıncı ve son ayağına Türkiye ve Rusya'dan 21 yat ile 220 sporcu katıldı.

Yatlar, antrenman turları sonrası sabah saatlerinde bağlı bulundukları marinadan çıkarak Marmaris Körfezi'ne açıldı.

Hakem heyetinin rota belirledikten sonra başlattığı yarışta yatlar, koy içinde start alıp koy dışındaki Turunç Mahallesi Karga Taşı'ndan dönerek tekrar koy içindeki finişe ulaştı.

Organizasyonda sınıflarına göre ilk 3 dereceyi elde eden yatlar ve dümencileri şöyle:

IRC-0:

1- Vakkorama (Cem Hakko), 2- Matrak2 (Orhan Özdaş), 3- Eker 40 (Ahmet Eker)

IRC-1:

1- Team Linea Rossa (Onur Tok), 2- Fifty Fifty (Cenk Tekkaya), 3- Strekoza (Mikhail Mischenko)

IRC-2:

1- Wings Of İsland (Tora Kutoğlu), 2- Corendon Cheese (Levent Peynirci), 3- Omani (Tunca Çalışkan)

IRC-3:

1- Marmarisa (Gleb Semerenko), 2- İskorpit (Bülent Çelik), 3- Ada Sailor (Alp Doğuoğlu)

IRC-4:

1- VMG Yelken (Doğukan Kandemir), 2- Boomerang (Ziya Gökalp Saltık), 3- Kaçamak (Ali Toker)

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