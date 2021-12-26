Ergün Penbe'de Fatih Terim'e beklenmedik eleştiri!

Galatasaray'ın efsane oyuncuları arasında görülen Ergün Penbe, katıldığı programda kendisine sorulan soruları yanıtladı. Fatih Terim konusu açılınca flaş ifadeler kullanan Penbe'nin sözleri sosyal medyada tepki çekti.

"ŞU ANA KADAR KAÇ TANE HOCA YETİŞTİRMİŞ?"

Ergün Penbe, "Fatih Terim, Galatasaray'a ilk geldiğinde bana yardımcı hocalık teklif etti ama ben reddettim. Benim UEFA PRO lisansım var. Fatih hocanın yanında zaten yıllardır ona yardımcılık yapanlar var. Şu ana kadar kaç tane hoca yetiştirmiş? Şu anda yok." ifadelerini kullandı. Ergün Penbe'nin bu sözleri sosyal medyada tepki çekti.

