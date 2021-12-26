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Ergün Penbe'de Fatih Terim'e beklenmedik eleştiri!

26.12.2021 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın efsane oyuncularından Ergün Penbe, katıldığı spor programında soruları yanıtladı. Penbe, Fatih Terim'in yardımcılık görevini neden reddettiğini açıkladı. Fatih Terim'in şu ana kadar hiçbir yeni hoca yetiştiremediğini ifade eden Penbe, sosyal medyada tepki çekti.

Ergün Penbe'de Fatih Terim'e beklenmedik eleştiri!

Galatasaray'ın efsane oyuncuları arasında görülen Ergün Penbe, katıldığı programda kendisine sorulan soruları yanıtladı. Fatih Terim konusu açılınca flaş ifadeler kullanan Penbe'nin sözleri sosyal medyada tepki çekti.

"ŞU ANA KADAR KAÇ TANE HOCA YETİŞTİRMİŞ?"

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Ergün Penbe, "Fatih Terim, Galatasaray'a ilk geldiğinde bana yardımcı hocalık teklif etti ama ben reddettim. Benim UEFA PRO lisansım var. Fatih hocanın yanında zaten yıllardır ona yardımcılık yapanlar var. Şu ana kadar kaç tane hoca yetiştirmiş? Şu anda yok." ifadelerini kullandı. Ergün Penbe'nin bu sözleri sosyal medyada tepki çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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