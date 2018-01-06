Erhan Güleryüz o dizide oynayacak!

140 ülkede fenomen olan 'Prisoner' projesinden ülkemize uyarlanan 'Avlu' dizisi için hazırlıklar son aşamaya geldi.

Ödüllü yönetmen Yüksel Aksu’nun imza atacağı dizi için uzun süredir titiz bir cast çalışması yürütülüyor. Limon Film'in yapımcılığını üstlendiği dizi için Demet Evgar, Nursel Köse, Rüçhan Çalışkur, Kenan Ece, Ceren Moray, Ayça Damgacı ve Şeyla Halis'le el sıkışılmıştı.

Seda Altaylı Turgutlu’nun kaleme aldığı dizinin kilit rollerinden 'Cemal'i ise Ayna grubuyla hafızalara kazınan ünlü müzisyen Erhan Güleryüz canlandıracak.

Dizide olaylar Demet Evgar'ın hayat vereceği hapishane ortamı ile yeni tanışan bir annenin etkileyici hikayesi üzerinden ekrana aktarılacak. Hapishane sahneleri Ümraniye’de kurulan platoda çekilecek 'Avlu' dizisinim müzikleri için özel bir çalışma yapıldı ve aylardır kapsamlı bir arşiv taraması yapıldı. (Medyatava)