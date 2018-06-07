SPOR

Eric Abidal Barcelona'nın genel sekreteri oldu!

İSPANYA HABERLERİ  | 07.06.2018 19:00 | Son Güncelleme

Barcelona'dan Eric Abidal'e yeni görev! Barcelona, Robert Fernandez yerine genel sekreterlik görevine Eric Abidal'in getirildiğini açıkladı.

Eric Abidal Barcelona'nın genel sekreteri oldu!

La Liga şampiyonu Barcelona, eski oyuncusu Eric Abidal'i yeniden göreve getirdi.

Barcelona'dan yapılan açıklamada genel sekreter Robert Fernandez ile yeni sözleşme imzalanmadığı ve göreve Eric Abidal'in getirildiği belirtildi.

Eric Abidal resmen göreve 18 Haziran'da başlayacak.

Eric Abidal, 2007 - 2013 yılları arasında Barcelona'da forma giymiş ve daha sonra Monaco'ya transfer olmuştu. Abidal, Monaco'dan sonra gittiği Olympiakos'ta da futbol kariyerini noktaladı.

PARTNERÇok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?Çok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?
Dünyanın konuştuğu transfer resmen açıklandıDünyanın konuştuğu transfer resmen açıklandı
Katar'dan Zidane'a 200 milyon euroluk teklif!Katar'dan Zidane'a 200 milyon euroluk teklif!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
barcelona eric abidal

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

İYİ Parti'den AK Parti'yi kızdıracak açıklama: Erdoğan'ı kim yenecekse ona oy versinler!

İYİ Parti'den AK Parti'yi kızdıracak açıklama: Erdoğan'ı kim yenecekse ona oy versinler!

Fenerbahçe'de Luis Enrique skandalı

Fenerbahçe'de Luis Enrique skandalı

Oğuzhan Özyakup 12 milyon euroya İngiltere yolcusu

Oğuzhan Özyakup 12 milyon euroya İngiltere yolcusu

Fenerbahçe, sportif direktörlüğe Damien Comolli'yi getirdi

Fenerbahçe, sportif direktörlüğe Damien Comolli'yi getirdi

Gökhan Gönül Fulham'ın transfer listesinde

Gökhan Gönül Fulham'ın transfer listesinde

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eric Abidal Barcelona'nın genel sekreteri oldu!

Eric Abidal Barcelona'nın genel sekreteri oldu!

Dünyanın konuştuğu transfer resmen açıklandı

Dünyanın konuştuğu transfer resmen açıklandı

Katar'dan Zidane'a 200 milyon euroluk teklif!

Katar'dan Zidane'a 200 milyon euroluk teklif!

Real Madrid'in Neymar için 300 milyon euroyu gözden çıkardı!

Real Madrid'in Neymar için 300 milyon euroyu gözden çıkardı!

Barcelona Samuel Umtiti'nin sözleşmesini 2 yıl daha uzattı!

Barcelona Samuel Umtiti'nin sözleşmesini 2 yıl daha uzattı!

Espanyol'da teknik direktörlük görevine Rubi getirildi!

Espanyol'da teknik direktörlük görevine Rubi getirildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.