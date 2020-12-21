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Erik ağacı, Aralık ayında çiçek açtı

YOZGAT HABERLERİ  | 21.12.2020 11:14 | Son Güncelleme

Yozgat’ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle Aralık ayında çiçek açan erik ağacı görenleri şaşırttı.Yozgat merkeze bağlı Köseyusuflu köyü mevkiinde Osman İçme isimli vatandaşın bahçesinde bulunan erik ağacının mevsimini şaşırıp çiçek açması görenleri şaşırttı.Aralık ayında kar yağışı beklenen kentte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sonucu güneşe aldanan bazı meyve ağaçları, tomurcuklanarak çiçek açtı.Köydeki evinin bahçesinde aralık ayında erik ağacının çiçek açtığını gören Osman İçme, bu duruma çok şaşırdığını belirtti.

Yozgat’ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle Aralık ayında çiçek açan erik ağacı görenleri şaşırttı.
Yozgat merkeze bağlı Köseyusuflu köyü mevkiinde Osman İçme isimli vatandaşın bahçesinde bulunan erik ağacının mevsimini şaşırıp çiçek açması görenleri şaşırttı.
Aralık ayında kar yağışı beklenen kentte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sonucu güneşe aldanan bazı meyve ağaçları, tomurcuklanarak çiçek açtı.
Köydeki evinin bahçesinde aralık ayında erik ağacının çiçek açtığını gören Osman İçme, bu duruma çok şaşırdığını belirtti. İçme, “Bu zamanlarda kar çok fazlasıyla olurdu. Bu sene yağmur da yağmadı kuraklık devam ediyor, sularımız azaldı. Havaların sıcak gitmesiyle ağaçlarımız da çiçek açtı. Havaların soğuk gitmesi gerekirken sıcak gidiyor onun için de erik ağacımız çiçek açtı. Nisan ve mayıs aylarında çiçek açması gerekirken ocak ayına gelmeden ağaçlarımız çiçek açtı. Havaların sıcak gitmesiyle ağaçlarda mevsimini şaşırdı ve çiçek açtı” dedi.

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