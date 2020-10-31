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Erik Sabo'dan erken gol itirafı

FATİH KARAGÜMRÜK HABERLERİ  | 31.10.2020 08:28 | Son Güncelleme

Fatih Karagümrüklü futbolcu Erik Sabo, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un hatalarını gole çevirdiklerini ifade ederek, "Erken gol bulmamız bunu sergilememize etkili oldu" dedi.

Erik Sabo'dan erken gol itirafı

Fatih Karagümrük, Süper Lig’in 7. haftasında karşı karşıya geldiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 5-1’lik skorla mağlup etti.

Müsabakada takımının son golünü kaydeden Slovakyalı futbolcu Erik Sabo, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında rakibin hatalarını gole çevirdiklerini söyleyen Sabo, "İlk yarıda önde baskı yaptık. Onlar birkaç hata yaptı biz bunları değerlendirerek gole çevirdik. İlk yarıda 3 gol bulduk. İkinci yarıda da 2 golle bunu devam ettirdik. Erken gol bulmamız da bunu sergilememize etkili oldu" şeklinde konuştu.

"TAKIM İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM"

28 yaşındaki futbolcu, kendisinin genel performansını değerlendirerek, şu ifadelere yer verdi:

"4 gol attım. 1 tane de penaltı kaçırdım. O da bizim beraberliği kaçırmamıza sebep oldu. Güzel oyuna devam edeceğiz. Benim de performansım gittikçe iyi oluyor. Takım için elimden geleni yapıyorum. Bu da performansıma yansıyor."

Başarılı futbolcu, teknik direktörleri Şenol Can’ın oyuncularla çok iyi bir diyaloğu olduğunu aktararak, daha verimli olacağını ifade etti.

(İHA)

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