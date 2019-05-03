YEMEK

Erik yedikten sonra mutlaka bunu yapın!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 03.05.2019 14:29 | Son Güncelleme

Erik gibi ekşi meyveler ya da gazlı içecekler tükettikten sonra sakın dişlerinizi fırçalamayın! Neden mi?

Tezgahlarda yerini alan yeşil erik, yaz mevsiminin gözde ürünü. Bu mevsimde bolca tüketeceğimiz erik gibi ekşi meyveleri yedikten sonra tek bir şeye dikkat etmelisiniz! Aksi halde dişlerinizde kalıcı hasarlar meydana gelebilir.

Erik yedikten sonra mutlaka bunu yapın!

Diş erozyonuna dikkat!

Diş erozyonuna dikkat!
Taze meyve, bazı bitkisel çaylar gibi sağlıklı gıdaların yanı sıra, asitli içecekler, ekşi veya şekerli yiyecekler de diş erozyonuna neden olur.

Günde 2'den fazla narenciye tüketenler 37 kat daha fazla riskle karşı karşıya

Günde 2'den fazla narenciye tüketenler 37 kat daha fazla riskle karşı karşıya
Yapılan bir araştırmada, günde iki kereden fazla narenciye tüketenlerin, sık narenciye tüketmeyenlere göre 37 kat daha fazla diş erozyonu riski ile karşı karşıya olduğu sonucu ortaya çıkarıldı. Ayrıca elma sirkesi veya sporcu içeceklerini haftada bir veya daha fazla tüketenler ile her gün gazlı içecek tüketenler de risk grubunda yer alıyor. Bu alışkanlıklar, dişlerde asit erozyonu olasılığını 4-10 kat arasında daha fazla artırıyor.

Diş minesini yumuşatır

Diş minesini yumuşatır
Diş Hekimi Pertev Kökdemir asit erozyonuna karşı, “Yemek yedikten hemen sonra dişlerinizi fırçalamayın” diyor ve uyarıyor: “Dişlerinizi özellikle asitli yemeklerden veya içeceklerden hemen sonra fırçalamayın. Asitli içecekler, sporcu içecekleri, asidik gıdalar, ekşi meyveler, turunçgiller; diş minesini yumuşatır.”

Yatmadan önce fırçalayabilirsiniz

Yatmadan önce fırçalayabilirsiniz
Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “Bu besinleri tükettikten hemen sonra dişlerinizi fırçalamak, asidin diş minesi üzerindeki etkisini hızlandırabilir ve alt tabakayı aşındırabilir. Çünkü yemekte dişlere yapışan artıklar kısa süre içinde aside döner. Yemekten hemen sonra diş fırçalamak ise o asidin ağız içinde yayılmasına neden olur. Asit, diş minesinin kalitesini düşürür, dayanıklılığını azaltır. Böylece dişler çok daha kolay çürür. Dişleri yemekten hemen sonra değil, 1-2 saat sonra fırçalayın. Aslında en ideal olanı gece yatmadan önce fırçalamaktır” diyor.

Bir bardak ılık su için

Bir bardak ılık su için
Diş Hekimi Pertev Kökdemir, en basit çözümü ise şöyle açıklıyor: “Basit çözüm, ekşi bir şey yedikten sonra asidi nötralize etmek için ağzımızı suyla yıkamamız gerektiğidir. Dişlerinizi fırçalama ihtiyacı hissediyorsanız, ağzınızı çalkalayın ve sonra bir bardak ılık su için.”
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Anahtar Kelimeler:
asitli yiyeceklerin zararları sağlıklı beslenme

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