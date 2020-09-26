YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Eriş’ten, Serter’e Ödemiş bilgilendirmesi

Eriş’ten, Serter’e Ödemiş bilgilendirmesi

İZMİR HABERLERİ  | 26.09.2020 14:06 | Son Güncelleme

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, CHP Ödemiş İlçe Başkanı Hamdi Halis ve beraberindeki heyet ile birlikte Ödemiş Ticaret Odasını (ÖTO) ziyaret etti.

Eriş’ten, Serter’e Ödemiş bilgilendirmesi

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, CHP Ödemiş İlçe Başkanı Hamdi Halis ve beraberindeki heyet ile birlikte Ödemiş Ticaret Odasını (ÖTO) ziyaret etti. CHP’li heyete, Ödemiş Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Eriş, Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Güllü ve Genel Sekreter İ. Emre Çiftçi ev sahipliği yaptı.
ÖTO Başkanı Rıfat Eriş, ziyaretten dolayı teşekkürlerini ileterek, Covid-19 sürecinin bölge ve üyeler üzerindeki ekonomik etkilerinden söz etti. Eriş, Ödemiş’te alınması gereken önlemler, bölge sorunları ve taleplerini dile getirip Covid-19 sürecinde Ödemiş Ticaret Odasının üyeleri için yapmış olduğu çalışmaları aktardı. Eriş, CHP heyetine süreçte yapılan analizlerin raporlaştırılmış halini ve Ödemiş’in genel durumunu gösteren ‘2019 Yılı Ekonomik Raporu’nu sundu. Milletvekili Bedri Serter de görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş’e teşekkürlerini iletti.

Eriş’ten, Serter’e Ödemiş bilgilendirmesi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da 'pes' dedirten görüntüler! Koronavirüse aldırış etmedilerİstanbul'da 'pes' dedirten görüntüler! Koronavirüse aldırış etmediler
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor’da 2 eksik var
Kayserispor’da 2 eksik var
Başkan Arda atletizm pistinde
Başkan Arda atletizm pistinde
Sakarya’da polis ile zabıta ekipleri hurda ve atıl araç avına çıktı
Sakarya’da polis ile zabıta ekipleri hurda ve atıl araç avına çıktı
Kayserispor’dan Korona virüs uyarısı
Kayserispor’dan Korona virüs uyarısı
Elazığ’da akıllı kavşak sistemi devreye girecek
Elazığ’da akıllı kavşak sistemi devreye girecek
Erciyes Cup basketbol turnuvası:
Erciyes Cup basketbol turnuvası:

İzmir Namaz Vakitleri 26 Eylül Cumartesi

İmsak
05:34
Sabah
06:56
Öğle
13:08
İkindi
16:31
Akşam
19:10
Yatsı
20:26

İzmir Nöbetçi Eczaneler26 Eylül Cumartesi

Aliağa Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Alkın Eczanesi
Balcova
Serap Eczanesi
Balcova
Çapuk Eczanesi
Bayindir
Sinem Eczanesi
Bayrakli
Rey Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Göztepe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Göztepe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Artvin’den İzmir’e geldi, eski sağlığına kavuştu
Artvin’den İzmir’e geldi, eski sağlığına kavuştu
Sokak hayvanlarına MamaMatik hizmeti
Sokak hayvanlarına MamaMatik hizmeti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.