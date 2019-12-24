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Eritreli 7 milli futbolcu ortadan kayboldu

FUTBOL HABERLERİ  | 24.12.2019 13:23 | Son Güncelleme

Ülkelerindeki hayat koşullarından memnun olmadıkları için müsabakaya gittikleri ülkelerden geri dönmeyen Eritreli futbolcular bu defa Uganda’da kayıplara karıştı. 7 milli futbolcu için arama çalışmaları sürüyor

Eritreli 7 milli futbolcu ortadan kayboldu

Uganda’da bölgesel futbol turnuvasına katılan 7 Eritre milli takımı oyuncusu, dönüş uçağına binmeyerek başkent Kampala’da ortadan kayboldu.

Doğu ve Orta Afrika Futbol Federasyonları Konseyi (CECAFA) Kupası sözcülerinden Rogers Mulindwa, yaptığı açıklamada polisin, kaybolan 7 futbolcu için arama çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

İLTİCA TALEBİNDE BULUNMUŞLARDI

Ekim ayında yine 20 yaş altı turnuva için Uganda’ya gelen 4 Eritreli futbolcu, ülkelerine dönmeyerek Uganda’ya iltica talebinde bulunmuştu.

Eritreli futbolcular önceki yıllarda da Botsvana, Kenya, Angola ve Tanzanya'da kayıplara karışmış ya da iltica talep etmişti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Eritre milli takımı Uganda Doğu ve Orta Afrika Futbol Federasyonları Konseyi Rogers Mulindwa

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
DUZENLİ OLARAK HER AY KAYİPLARA KARİSİYORLAR:)
yemin ederim bu ülkenin adını ilk kez duydum neresi ki bura!!!!
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