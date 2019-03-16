Erkan Kolçak Köstendil uyardı!

Galada basın mensuplarının karşısına çıkan Erkan Kolçak Köstendil, “Bir hikayeyi çok sevmek zorunda değiliz illa filmde oynamak için. Bazen para içinde oynadığımız oluyor. Hepimiz ekmeğimizin peşindeyiz. Filmin iyi bir film mi değil mi hissiyatını ilk yabancı meslektaşlarınızdan aldık. Onların bu filme heyecanlandığını görmek doğru yolda olduğumuzu gösteriyordu. Onlar severek bu işi gelip yaptılar ise biz galiba doğru bir iş yaptık" dedi.

"KORKUNÇTU"

Erkan Kolçak Köstendil’in muhabirlerin sorularını kendine has tarzıyla yabancı oyunculara tercüme etmesi esprili anların yaşanmasına neden oldu.

Köstendil, "Türk oyunculardan Erkan Kolçak Köstendil'le aynı filmde rol almak nasıl bir duyguydu?" şeklinde espri yaptı. Filme yabancı subayı canlandıran Will Thorp ise "Korkunçtu" dedi ve güldü.

Köstendil, "Aman bunu kesersiniz, yayınlamayın" karşılığını verdi. Köstendil, daha sonra yabancı oyunculara "Türk aktör ve aktristler hakkında ne düşünüyorsunuz? İstanbul ve Türkiye hakkında neler söylemek istersiniz?" diye tekrar sordu. Yabancı oyuncular "İlk defa burada bulunduk. İlk defa Türk oyuncularla çalıştık. Kesinlikle harikaydı. Süper ve harika insanlar. Bizi iyi hissettirdiler burada. Herkese çok teşekkür ederiz" cevabını verdi. (gecce.com)

