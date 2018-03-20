Erkan Kolçak Köstengil'den evlilik sorusuna cevap

Rıza Kocaoğlu, önceki akşam 39'uncu yaşını Nişantaşı’nda bir mekanda kutladı. Doğum günü partisine Kocaoğlu’nun arkadaşları Kıvanç Tatlıtuğ, Barış Falay, Engin Altan Düzyatan, İrem Sak, Mehmet Erdem, Erkan Kolçak Köstengil, Cansu Tosun, Öner Erkan, Uğur Yıldıran ve Zeynep Kumral katıldı.

Doğum günü partisinden ilk ayrılan oyuncu Erkan Kolçak Köstendil ile nişanlısı Cansu Tosun oldu. Çıkışta muhabirlerin evlilik ile ilgili soruları karşısında Köstendil, “Size haber vereceğiz” şeklinde konuştu.