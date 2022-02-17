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Erkan Petekkaya'dan alkol itirafı! "Rusya'da beynimi yaktılar! İğneden sonra..."

17.02.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alkol kullanıp ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla olaylara imza atan Kırmızı Oda'nın Sadi'si Erkan Petekkaya itirafıyla şaşırttı. Erkan Petekkaya tedavi için Rusya'ya gittiğini ve beynini yaktıklarını açıkladı.

Erkan Petekkaya'dan alkol itirafı! "Rusya'da beynimi yaktılar! İğneden sonra..."

'Fatih Altaylı ile Bire Bir' konuğu olan Erkan Petekkaya'dan alkol itirafı geldi. "İçki içtim biraz, hatalarım ondan oldu tabi" diyen Kırmızı Oda'nın Sadi'si samimi açıklamalar yaptı. bir dönem sağlık ve arınmak için Hindistan'a gittiğini dile getiren Erkan Petekkaya 21 gün orada kaldığını ve yaşadıklarını şöyle anlattı:

"21 gün kaldım. Kolestrol, şeker, yüksek tansiyonum vardı. Hepsini hallettiler."

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Alkol sorunu için de Rusya'ya gittiğini söyleyen Erkan Petekkaya "Rusya’ya gittim. Beynimi yaktılar! Bir doktor bana bir iğne yaptı. 'Bu iğneden sonra 24 saat uyuyacaksın ve bir daha hiç içmek istemeyeceksin.' dedi. 'Bunun için geldim, yap' dedim. Gerçekten iğneden sonra 24 saat uyudum ve uyandıktan sonra hiç içki istemedim. 6 ay sürdü." itirafında bulundu.

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"İÇİMDEN ŞEYTAN ÇIKIYOR"

Bu olaydan sonrası için ise ünlü oyuncu "Bahamalar'a tatile gittim. Okyanusun kenarında su içiyordum. Eskiden galonla içerdim, şimdi 3 duble içsem hiçbir şey hatırlamıyorum. İçimden şeytan çıkıyor. Hiç söylemediğim şeyler çıkıyor ağzımdan. Rusya’daki o iğneyle beynimi yaktılar" yorumunda bulundu.


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Erkan Petekkaya
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