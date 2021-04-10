Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda'daki performansıyla alkış topladı

Küçük yaşta annesi, babası tarafından öldürülen ve sokaklarda yaşamaya başlayan delikanlı Sadi, Doktor Hanım'a en yakın arkadaşının nasıl öldüğünü anlattı. Hasta olmasına rağmen ailesine verilmekten korktuğu için hastaneye gidemeyen Cemre'nin öldüğü anı anlatan Sadi, gözyaşlarına boğularak isyan etti. Sadi'nin "Ben bu dünyayı, bu dünyadaki insanları affetmiyorum hocam" sözleri ise bölüme damga vurdu.
OYUNCULUĞUYLA ALKIŞ TOPLADI
Dizide Delikanlı Sadi rolünü canlandıran Erkan Petekkaya ise oyunculuğuyla alkış topladı. Gözyaşları içinde rolünü yerine getiren Petekkaya, Twitter'da trend oldu. Kısa sürede binlerce paylaşım yapılan oyuncu için "Bizi ağlattın" yorumları yapıldı.
Psikiyatrist Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek hayat hikayelerini anlatan Kırmızı Oda dizisi 32. yeni bölümüyle ekrana geldi. Binnur Kaya'nın baş rolü oynadığı dizide konuk oyuncu olan Erkan Petekkaya performansıyla adından söz ettirdi ve büyük alkış topladı.
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