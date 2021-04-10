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Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda'daki performansıyla alkış topladı

10.04.2021 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen Kırmızı Oda dizisinde Delikanlı Sadi rolünü canlandıran Erkan Petekkaya, oyunculuğuyla alkış topladı. Sosyal medya platformu Twitter'da trendlere giren Erkan Petekkaya için "Oynamadın resmen yaşattın ve ağlattın" yorumları yapıldı.

EN YAKIN ARKADAŞINI KAYBETTİ

Küçük yaşta annesi, babası tarafından öldürülen ve sokaklarda yaşamaya başlayan delikanlı Sadi, Doktor Hanım'a en yakın arkadaşının nasıl öldüğünü anlattı. Hasta olmasına rağmen ailesine verilmekten korktuğu için hastaneye gidemeyen Cemre'nin öldüğü anı anlatan Sadi, gözyaşlarına boğularak isyan etti. Sadi'nin "Ben bu dünyayı, bu dünyadaki insanları affetmiyorum hocam" sözleri ise bölüme damga vurdu.

OYUNCULUĞUYLA ALKIŞ TOPLADI

OYUNCULUĞUYLA ALKIŞ TOPLADI
Dizide Delikanlı Sadi rolünü canlandıran Erkan Petekkaya ise oyunculuğuyla alkış topladı. Gözyaşları içinde rolünü yerine getiren Petekkaya, Twitter'da trend oldu. Kısa sürede binlerce paylaşım yapılan oyuncu için "Bizi ağlattın" yorumları yapıldı.

İşte Erkan Petekkaya için yapılan bazı yorumlar...

İşte Erkan Petekkaya için yapılan bazı yorumlar...

Psikiyatrist Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek hayat hikayelerini anlatan Kırmızı Oda dizisi 32. yeni bölümüyle ekrana geldi. Binnur Kaya'nın baş rolü oynadığı dizide konuk oyuncu olan Erkan Petekkaya performansıyla adından söz ettirdi ve büyük alkış topladı.

Anahtar Kelimeler:
Kırmızı Oda dizisi Binnur Kaya Erkan Petekkaya
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