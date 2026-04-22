SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Gençlerbirliği

Volkan Demirel'den Galatasaray taraftarını kızdıran açıklama

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, kupadaki Galatasaray maçının ardından konuştu. Sarı-kırmızılı camiaya tatlı sert göndermede bulunan Volkan Demirel'in sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Emre Şen

Galatasaray'ı deplasmanda 2-0 mağlup ederek büyük bir sürprize imza atan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Volkan Demirel'den maç sonu göndermeli açıklama geldi.

"NASİP BUGÜNEYMİŞ"

Aldıkları galibiyeti değerlendiren Volkan Demirel, "Güzel bir galibiyet. Burada Galatasaray'ı yenmek... Galatasaray'ı herkes biliyor. Lig maçında da ilk dakikada yediğimiz gol, yoksa çok iyi hazırlanmıştık. O maçta hatalarımızı gördük. Nasip bugüneymiş. Bugün de sahaya çıktığımız takım, bazıları genç, bazıları az süre alan oyuncularımız ama ne dediysek yaptılar." dedi.

"GALATASARAY TARAFTARI ÜZGÜNDÜR, BEN OLDUĞUM İÇİN EKSTRA ÜZGÜN OLABİLİRLER"

Galatasaray taraftarına tatlı sert göndermede bulunan Volkan Demirel, "Galatasaray taraftarı bize kaybetmiş olduğu için üzgün olabilir. Bir de ben olduğum için ekstra üzgün olmuş olabilirler." ifadelerini kullandı. Demirel'in bu sözleri sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 90.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

90.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.