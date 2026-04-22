Volkan Demirel'den Galatasaray taraftarını kızdıran açıklama

Galatasaray'ı deplasmanda 2-0 mağlup ederek büyük bir sürprize imza atan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Volkan Demirel'den maç sonu göndermeli açıklama geldi.

"NASİP BUGÜNEYMİŞ"

Aldıkları galibiyeti değerlendiren Volkan Demirel, "Güzel bir galibiyet. Burada Galatasaray'ı yenmek... Galatasaray'ı herkes biliyor. Lig maçında da ilk dakikada yediğimiz gol, yoksa çok iyi hazırlanmıştık. O maçta hatalarımızı gördük. Nasip bugüneymiş. Bugün de sahaya çıktığımız takım, bazıları genç, bazıları az süre alan oyuncularımız ama ne dediysek yaptılar." dedi.

"GALATASARAY TARAFTARI ÜZGÜNDÜR, BEN OLDUĞUM İÇİN EKSTRA ÜZGÜN OLABİLİRLER"

Galatasaray taraftarına tatlı sert göndermede bulunan Volkan Demirel, "Galatasaray taraftarı bize kaybetmiş olduğu için üzgün olabilir. Bir de ben olduğum için ekstra üzgün olmuş olabilirler." ifadelerini kullandı. Demirel'in bu sözleri sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu.