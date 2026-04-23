Serap Paköz kansere yakalandı, saçları döküldü! Son halini paylaştı

Ünlü sunucu Serap Paköz, meme kanseriyle mücadele ettiğini duyurdu. Yaşadığı süreci takipçileriyle paylaşan Paköz, "10 Mart gecesi sağlıklı bir kadın olarak uyudum, 11 Mart sabahı meme kanseri tanısıyla uyandım" ifadelerini kullandı.

Öznur Yaslı İkier

Serap Paköz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla geçtiğimiz ay kendisine meme kanseri teşhisi konulduğunu açıkladı.

Paköz, hem hastane sürecinden hem de kuaförde saçlarını kestirdiği anlardan görüntüler paylaşarak yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı.

Ünlü sunucu, Instagram hesabından yayımladığı mesajında; ''Dostlar, bir süredir sahne arkasında büyük bir hazırlık vardı ve artık sizinle paylaşma vakti geldi. Yaklaşık bir ay önce, hayatıma 'Kanser' kelimesi girdi ama ben onu bir son değil, yeni bir 'ben'e giden yolun başlangıcı olarak kabul ettim. 10 Mart gecesi sağlıklı bir kadın olarak yattım 11 Mart'ta "Meme kanseri" tanısı konmuş bir kadındım. 30 Mart'tan beri kemoterapi yolculuğum devam ediyor ve bugün, o meşhur kuaför durağındayım. Saçlarımın dökülmesi bu yolun bir parçası.. Sarsıldım mı? Evet. Ama pes ettim mi? Asla! Bu videoda gördüğünüz sadece bir saç kesimi değil; bir kabulleniş, bir özgürleşme ve yepyeni bir stilin doğuşu. Bandanam ve berelerimle bu yolculuğu zarafetle yürüyeceğim. Dualarınız ve güzel enerjiniz benimle... Saçlarım veda ederken, ruhum daha gür bir sesle şarkı söylüyor.

Dökülen her saç telini, yerini şifaya bırakan eski bir anı gibi uğurluyorum. Perukların arkasına saklanmaya değil; bu süreci tüm gerçekliğiyle kucaklamaya çalışacağım. Detayları kendi kişisel hikayem ve tecrübem üzerinden paylaşacağım. Yine kişisel deneyimlerim üzerinden sorularınız olursa cevaplarım. "Meme kanseri" konusunda ben de başka bir bakış açısıyla farkındalık yaratabilirsem mutlu olurum. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Hayatın her mevsimine eyvallah... Biz bu yoldan çok daha parlak bir ışıkla geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

YORUM YAĞDI

Paköz'ün duygu yüklü paylaşımının ardından takipçilerinden çok sayıda geçmiş olsun mesajı geldi. Serap Paköz'ün son haline; 'Yolun güzelliklerle dolu olsun', 'Acil şifalar diliyorum', 'Bunu da atlatacaksınız' gibi yorumlar yapıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Olaylı boşanma sonrası paylaştı! 'Şimdi daha da parlıyorum'Olaylı boşanma sonrası paylaştı! 'Şimdi daha da parlıyorum'
İbrahim Tatlıses’in torunundan olay iddia: "Yoğun bakımdayken eğlenceye gitti"İbrahim Tatlıses’in torunundan olay iddia: "Yoğun bakımdayken eğlenceye gitti"

En Çok Okunan Haberler
Doğum izni ve 15 yaş altına sosyal medya yasağı Meclis'te kabul edilerek yasalaştı

Doğum izni ve 15 yaş altına sosyal medya yasağı Meclis'te kabul edilerek yasalaştı

Üsküdar'da tartıştığı anne ve babasını silahla öldürüp intihar etti

Üsküdar'da tartıştığı anne ve babasını silahla öldürüp intihar etti

(Özet) Galatasaray - Natura Dünyası Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Natura Dünyası Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İbrahim Tatlıses’in torunundan olay iddia: "Yoğun bakımdayken eğlenceye gitti"

İbrahim Tatlıses’in torunundan olay iddia: "Yoğun bakımdayken eğlenceye gitti"

ŞOK'a para sayma makinesi geliyor!

ŞOK'a para sayma makinesi geliyor!

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

