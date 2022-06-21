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Erkan Petekkaya'nın yeni dizisi 'Son Gün'ün çekimleri başladı! Bomba kadroyla dönüyor

21.06.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erkan Petekkaya, Uğur Yücel, Necip Memilli gibi isimleri kadrosunda barındıran ve TRT Dijital için hazırlanan 'Son Gün' dizisi bugün sete çıktı.

Erkan Petekkaya'nın yeni dizisi 'Son Gün'ün çekimleri başladı! Bomba kadroyla dönüyor

TRT Dijital için 45'er dakikalık 8 bölümden oluşacak yeni dizi "Son Gün" bugün sete çıktı. Ahmet Sönmez'in hem yönetip hem de senaryo yazarlığını yaptığı dizinin ani bir kararla değişti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Uğur Yücel, Necip Memili, Erkan Petekkaya, Ahmet Mümtaz Taylan, Nazan Kesal, Yasemin Allen ve Serhat Kılıç gibi isimlerin yer aldığı "Ben Ölmeden Önce" dizisinin yeni adı "Son Gün" olarak değiştirildi.

"Son Gün"de bugün Erkan Petekkaya'lı sahneler çekildi.

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Erkan Petekkaya
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