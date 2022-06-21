Erkan Petekkaya'nın yeni dizisi 'Son Gün'ün çekimleri başladı! Bomba kadroyla dönüyor

TRT Dijital için 45'er dakikalık 8 bölümden oluşacak yeni dizi "Son Gün" bugün sete çıktı. Ahmet Sönmez'in hem yönetip hem de senaryo yazarlığını yaptığı dizinin ani bir kararla değişti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Uğur Yücel, Necip Memili, Erkan Petekkaya, Ahmet Mümtaz Taylan, Nazan Kesal, Yasemin Allen ve Serhat Kılıç gibi isimlerin yer aldığı "Ben Ölmeden Önce" dizisinin yeni adı "Son Gün" olarak değiştirildi.

"Son Gün"de bugün Erkan Petekkaya'lı sahneler çekildi.

