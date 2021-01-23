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Erkan Sözeri: "Camiaya, şehrimize ve Bandırmaspor’a yakışır bir mücadele içindeyiz"

23.01.2021 17:43 | Son Güncelleme:
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Erkan Sözeri: "Camiaya, şehrimize ve Bandırmaspor’a yakışır bir mücadele içindeyiz"

TFF 1.

TFF 1. Lig’de ikinci yarının ilk maçında Bandırmaspor kendi evinde Ümraniyespor’u tek golle geçerek haftayı 3 puanla kapatan taraf oldu. Maç sonunda Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, açıklamalarda bulunarak "Bu camiaya, şehrine ve Bandırmaspor’a yakışır bir mücadele içindeyiz" dedi.
TFF 1. Lig’de ikinci yarının ilk maçında Bandırmaspor, Ümraniyespor’u mağlup ederken karşılaşmanın ardından Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri basın toplantısında konuştu. Vefatının 4. yılında İlhan Cavca’ı unutmayarak sözlerine başlayan Sözeri, "6 yıl formasını giydiğim Gençlerbirliği’nin rahmetli başkanı İlhan Cavcav’ın dün ölüm yıldönümüydü. O nedenle tekrardan Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah. Türk futbolunda çok ayrı bir yeri vardı. Bence halen de doldurulamadı. Maça gelecek olursak, maçtan önce rakibimizi iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Son 4 maçta 4 galibiyet alan bir takımımız vardı. Araya devre arası girdi, kamp girdi. Ne olur diye merak ediyorduk. Ritmini bulmuş bir takım bu tarz aralarda bir sıkıntı yaşayabilir ama çok şükür bugün gerçekten iyi mücadele ettik sahada. Oyuncularım verilen görevleri eksiksiz yaptılar. Tabi hava şartları ve rüzgar özellikle iyi oyunu oynamaya engeldi. Özellikle biz çok iyi oynamadığımızı söyleyebilirim ama önde baskı ile rakibi hataya zorlayarak pozisyon bulacağımızı düşünmüştük ve nitekim golü de öyle bulduk. Dolayısıyla oyuncularımı kutluyorum. Terlerini akıttılar, güzel bir rekabet ortamı oluştu takımda. Bakıldığı zaman güzel transferler de yaptık. Hem Taha hem de Torje önemli isimler. Takımımızın form grafiği de gayet iyi. Biz biraz zorlanacağız burada ama rekabet ortamı olacak. Biz güzel bir aileyiz. Bizim güzel hedefler peşinde koşmamız adına 3 puan çok önemliydi. Bunu aldığımız için mutluyuz. Oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum. Camiaya hayırlı olsun. Bugün güzel hedefler peşinde koşacaksak ki koşmak istiyoruz, bu camiaya yakışır, Bandırma’ya ve Bandırmaspor’a yakışır bir mücadele içindeyiz. İnşallah bunun da devamını getirmek en büyük arzumuz. Rehavete kapılmak yok. Maç maç gideceğiz. Aldığımız sonuçlar bizi nereye götürecek ona bakacağız. Maçın hakemlerini de kutlamak istiyorum. Bahattin Şimşek belki şanssız bir maç yaşadı Süper Lig’de. Ama biraz dinlenmek çok iyi gelmiş ona. Maçın içindeki ufak tefek hatalarının dışında çok iyi maç yönetti triosuyla birlikte. Onları da tebrik ediyorum" diye konuştu.

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